The Transporter Legacy stasera su Italia 1: trama e cast del quarto capitolo della saga

Stasera, in prima serata, su Italia 1 va in onda The Transporter Legacy: trama e cast del film con Ed Skrein

Stasera, 26 maggio, Italia 1 manda in onda The Transporter Legacy, quarto film della saga ideata da Luc Besson che ha firmato la sceneggiatura insieme a Adam Cooper e Bill Collage. Il film, prodotto da Francia, Cina e Belgio, è diretto da Camille Delamarre. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Transporter Legacy: Ed Skrein in una scena del film

The Transporter Legacy: Trama

Frank Martin è un guidatore folle e spericolato che al giusto prezzo consegna ovunque qualsiasi cosa. Il tutto senza fare domande. Ambientato nel mondo della criminalità organizzata, il film è il reboot della popolare saga cinematografica d'azione creata da Luc Besson.

The Transporter Legacy: una movimentata scena del film

The Transporter Legacy: Curiosità

The Transporter Legacy è stato distribuito nelle sale italiane il 24 settembre 2015.

I film della saga The Transporter sono: The Transporter(2002), Transporter: Extreme (Transporter 2)(2005), Transporter 3 (2008) e The Transporter Legacy.

Jason Statham ha rinunciato a girare The Transporter Legacy perchè "volevano che firmassi e che girassi al buio altre tre pellicole senza nemmeno vedere un soggetto o una sceneggiatura, offrendomi meno soldi per farne tre di quanti ne avrei guadagnati all'epoca per girarne soltanto uno uno!", come ha spiegato lo stesso attore.

The Transporter Legacy: il protagonista Ed Skrein in un'immagine tratta dal film

Ed Skrein, l'attore che interpreta Frank Martin nel film, è noto anche per il suo ruolo di Daario Naharis nella serie TV Il trono di spade.

The Transporter Legacy è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 15% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 32 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.2 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

The Transporter Legacy: Ed Skrein in compagnia di tre donne bionde

The Transporter Legacy: Interpreti e personaggi