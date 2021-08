The Tragedy of Macbeth di Joel Coen chiuderà il London Film Festival 2021

The Tragedy of Macbeth di Joel Coen sarà il film di chiusura del London Film Festival 2021 che si concluderà il 17 ottobre,

The Tragedy of Macbeth, l'atteso adattamento shakespeariano di Joel Coen interpretato da Frances McDorman e Denzel Washington sarà il film di chiusura del London Film Festival 2021.

The Tragedy of Macbeth: la prima foto ufficiale

L'atteso The Tragedy of Macbeth, realizzato da Joel Coen per una volta senza il contributo dle fratellO Ethan Coen, sarà presentato in anteprima europea durante il Gala di Chiusura del 65th BFI London Film Festival in partnership con American Express. Il film avrà la premiere presso il Southbank Centre's Royal Festival Hall il 17 ottobre, con proiezioni simultanee in varie sale del Regno Unito.

La rilettura coeniana del classico shakespeariano vede nel cast Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling, Brendan Gleeson e Kathryn Hunter.

Joel Coen ha diretto da solo The Tragedy of Macbeth perché il fratello Ethan "non vuole più fare film"

Al centro della storia una coppia spinta all'assassinio politico - e sconvolta dal senso di colpa - dopo le astute previsioni di un trio di "strane sorelle" (un'interpretazione virtuosa di Kathryn Hunter).

Anche se echeggia i proibitivi design visivi e le proporzioni dei classici adattamenti di Shakespeare degli anni '40 di Laurence Olivier, così come rimanda alla sanguinosa follia medievale de Il trono di sangue di Kurosawa, la storia di rumore e furore raccontata da Coen è interamente sua e senza dubbio vista al giorno d'oggi, è la spaventosa rappresentazione di un'amorale presa di potere politica che, come il suo eroe, sprofonda spietatamente nell'inferno.

La tragedia di Macbeth racconta la storia di un lord scozzese che viene convinto da un trio di streghe di essere destinato a diventare il re di Scozia. Con l'aiuto della sua ambiziosa moglie, l'uomo decide di agire pur di ottenere la corona.