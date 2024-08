The Toxic Avenger riceve un aggiornamento deludente da parte della star Peter Dinklage

Il remake di The Toxic Avenger di Macon Blair non ha ancora una data di uscita ufficiale e il protagonista Peter Dinklage ammette di essere all'oscuro di ciò che il futuro ha in serbo per il film.

È passato un anno da quando è stato pubblicato il primo teaser trailer del remake di The Toxic Avenger. Da allora non si è saputo molto, anche se le recensioni dei vari festival cinematografici sono state ampiamente positive (infatti, con 25 verdetti contati, il film è al 92% su Rotten Tomatoes).

Recentemente è stato riferito che il film del regista Macon Blair con Peter Dinklage de Il trono di spade è considerato "non pubblicabile".

The Toxic Avengers: il reboot con Elijah Wood sarebbe così orribile che nessuno vuole distribuirlo

I problemi relativi alla distribuzione del film

Secondo quanto riferito da uno dei produttori, le prospettive commerciali di The Toxic Avenger sono troppo basse per un'uscita tradizionale nelle sale, il che spiega probabilmente perché il film non ha ancora un distributore ufficiale. Non è chiaro perché non sia passato a una piattaforma di streaming o su un distributore digitale.

Locandina di The Toxic Avenger

Parlando con ComicBook, Dinklage ha condiviso un altro aggiornamento deludente sulla situazione del remake. "No, non sono un produttore. Non lo so", ha detto quando gli è stata chiesta una possibile data di uscita. "Voglio che esca là fuori perché è stato un grande successo al Fantastic Fest di Austin, ma non so davvero come stanno le cose al momento".

"Macon Blair, lo scrittore/regista che è anche in The Thicket. È incredibile. È una delle mie persone e dei miei artisti preferiti. Quindi speriamo che abbia presto il suo giorno di gloria".

I fan hanno espresso entusiasmo per The Toxic Avenger, quindi la prospettiva che non veda mai la luce è profondamente deludente. Scritto e diretto da Macon Blair, The Toxic Avenger della Legendary Entertainment è una rivisitazione contemporanea dell'omonimo classico cult della Troma Entertainment del 1984, creato da Lloyd Kaufman. Il film si avvale di un ensemble stellare, guidato da Peter Dinklage nel ruolo principale, che comprende Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon.

The Toxic Avenger segue l'uomo comune Winston Gooze, che a causa di un terribile incidente si trasforma nell'eroe del titolo. Dotato di una forza sovrumana e di uno spazzolone luminoso come arma non convenzionale, deve correre contro il tempo per salvare suo figlio e fermare un tiranno aziendale spietato e assetato di potere, deciso a sfruttare i superpoteri tossici per rafforzare il suo impero inquinato. Come già detto, il film non ha una data di uscita confermata.