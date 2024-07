The Toxic Avengers: il reboot con Elijah Wood sarebbe così orribile che nessuno vuole distribuirlo

Allo stato attuale non c'è ancora una data d'uscita per il reboot del film cult anni '80 definito "indistribuibile"

Lo scorso ottobre era stato pubblicato un teaser trailer di The Toxic Avenger, reboot del celebre film a basso costo uscito negli anni '80 che vede tra i suoi interpreti anche un irriconoscibile Elijah Wood. A distanza di parecchi mesi non c'è ancora nessuna notizia sulla sua uscita in sala.

Il film diretto da Macon Blair, classificato R per la forte violenza, è stato proiettato in una manciata di festival di cinema di genere e le recensioni sono state piuttosto discrete. Tuttavia, il film non ha ancora un distributore.

L'insider della pagina World of Reel avrebbe così contattato un produttore per maggiori informazioni e questi gli ha risposto che il reboot di The Toxic Avenger è "indistribuibile" e che le sue prospettive commerciali sono "troppo risicate" per un'uscita nelle sale. Sempre il produttore della pellicola ritiene che se mai il film venisse acquistato, molto probabilmente andrebbe direttamente in VOD o in streaming.

Se avesse avuto ottime recensioni, forse le previsioni sarebbero state un po' più rosee, ma pare che il film non abbia molto potenziale. È troppo rivolto a una nicchia di appassionati. Non sarebbe strano se lo vedessimo direttamente su una piattaforma streaming tra un po' di tempo.

Il regista e produttore Adam Masnyk è recentemente intervenuto su Twitter/X e ha confermato che il film è stato giudicato "non abbastanza sicuro da generare un profitto", motivo per cui nessuno si è fatto avanti per distribuirlo. Alla fine dei conti, il film potrebbe addirittura non uscire mai.

"Questo è un dato di fatto ed è ciò che è stato detto ufficialmente anche a noi; lo so perché lavoro nel settore delle licenze dei prodotti cinematografici".