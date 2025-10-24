The Toxic Avenger: un rap "mostruoso" al centro della clip esclusiva

I fan della Troma possono finalmente gioire. Dopo anni di attesa il reboot del cult splatter a sfondo ecologico The Toxic Avenger sta per approdare nei cinema italiani. Una clip esclusiva che Movieplayer.it vi presenta quest'oggi ci fornisce un assaggio di ciò che vedremo sul grande schermo a partire dal 30 ottobre con Eagle Pictures.

Scritto e diretto dall'attore e regista Macon Blair, il reboot interpreti la star de Il trono di spade_ Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon. Un cast di tutto rispetto, che però non ha impedito al film di restare a lungo in attesa prima di approdare nelle sale in tutta la sua esplosiva irriverenza.

Dall'originale al reboot

Il Il vendicatore tossico di Lloyd Kaufman, che ha dato vita a una serie di sgangherati B-Movie, è una creazione di Troma Entertainment, società specializzata nella produzione di film horror e splatter a basso budget fin dagli anni '70. La storia si concentra su Melvin Ferd III, bidello che sta indagando su un problema di rifiuti tossici nella città immaginaria di Tromaville, nel New Jersey.

Il problema dei rifiuti è più acuto di quanto lui stesso sospetti tanto che le sue indagini lo porteranno a essere immerso a forza in una vasca piena di rifiuti tossici dal sindaco di Tromaville. Emergendo dalla vasca, Melvin si trasforma nel Vendicatore Tossico, colloquialmente soprannominato "Toxie", un supereroe orribilmente deforme con un forte istinto per il male, che deve combattere la corruzione che dilaga a Tromaville in nome della giustizia ambientale.

Il contenuto della clip esclusiva

Nella versione contemporanea Peter Dinklage veste i panni (deformi) di Winston Gooze, umile custode trasformato in mostro giustiziere dopo un bagno acido. Ma dietro la comicità pulp si nasconde un cuore satirico: il nuovo Toxic Avenger si tuffa a capofitto e denuncia il marcio del potere e della corruzione, mentre il nostro eroe cerca di salvare il figlio e la comunità.

Nella clip esclusiva lo vediamo interrompere un concerto rap escludendo l'audio del cantante sul palco per esibirsi a sua volta in una "dichiarazione di guerra" a ritmo di hip hop. Il tutto con grande nonchalance nonostante l'aspetto davvero terrificante.