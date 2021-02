The Tourist: Venezia e le location vere e fittizie nel film con Johnny Depp e Angelina Jolie

Il film The Tourist è stato girato in gran parte a Venezia, ecco i dettagli delle location scelte per le scene con star Angelina Jolie e Johnny Depp.

The Tourist, il film con star Johnny Depp e Angelina Jolie, è stato girato realmente a Venezia, anche se gli eventi raccontati non seguono fedelmente gli aspetti geografici della città.

Il regista Florian Henckel von Donnesmarck ha scelto come location alcune location molte suggestive per gli interni e gli esterni, in particolare per quanto riguarda una famosa sequenza d'azione.

Johnny Depp nei panni di un turista in Italia nel thriller The Tourist

I protagonisti di The Tourist, interpretati da Johnny Depp e Angelina Jolie, vengono ad esempio mostrati mentre arrivano all'Hotel Danieli, meta molto conosciuta e apprezzata dai turisti in arrivo a Venezia. Nella realtà, tuttavia, l'albergo è situato vicino a Piazza San Marco e ha un'ampia area pedonale davanti all'entrata che accoglie i clienti. Sugli schermi, invece, gli attori approdano in un palazzo situato vicino al Ponte di Rialto, lungo in Canal Grande. Gli spazi interni sono stati ricreati a Palazzo Pisani Moretta, sfruttando anche l'aiuto della tecnologia per dare vita alla lussuosa struttura che accoglie i protaginisti Frank ed Elise.

Christian De Sica e Johnny Depp in una scena del film The Tourist

Depp, in una famosa sequenza del lungometraggio diretto da Florian Henckel von Donnersmarck, ha poi girato la fuga dall'hotel attraverso i tetti degli edifici vicini in un'area vicina al mercato del pesce. La spettacolare corsa dell'attore non segue nemmeno la direzione inizialmente mostrata quando il protagonista esce dalla finestra, ovvero verso il ponte di Rialto che viene mostrato a sud-ovest, avendo girato quei momenti del film sul lato opposto del canale.

Angelina Jolie nel film The Tourist

The Tourist ha girato delle scene del film anche alla stazione Santa Lucia, sulla terrazza del Museo Peggy Guggenheim dove gli attori vengono mostrati mentre sono a cena, alla Biblioteca Marciana e all'Arsenale, dove nella finzione è situato il quartier generale dell'Interpol.

Non potevano inoltre mancare delle scene ambientate nella splendida cornice di Piazza San Marco e altri momenti che sfruttano i paesaggi visibili dall'isola della Giudecca.

Johnny Depp e Angelina Jolie a Venezia per il film The Tourist

La storia del lungomettraggio, ambientata in Italia, racconta le rocambolesche vicissitudini di Frank, un giovane insegnante americano che decide di compiere un viaggio a Venezia per dimenticare alcune delusioni sentimentali. In treno incontra Elisa, una donna bellissima e misteriosa sorvegliata da Scotland Yard perché ex amante di Alexander Pearce, un abilissimo truffatore ricercato per una colossale evasione fiscale. Frank, inseguendo l'amore, si ritroverà coinvolto in un adrenalinica spirale di intrigo.