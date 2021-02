The Tourist: il thriller con Johnny Depp e Angelina Jolie stasera su Rai Movie

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle 21:10, va in onda The Tourist, il thriller diretto nel 2010 da Florian Henckel von Donnersmarck, con protagonisti Johnny Depp e Angelina Jolie.

Johnny Depp e Angelina Jolie nel thriller The Tourist

La storia, ambientata in Italia racconta le rocambolesche vicissitudini di Frank (Johnny Depp), un giovane insegnante americano che decide di compiere un viaggio a Venezia per dimenticare alcune delusioni sentimentali. In treno incontra Elise (Angelina Jolie), una donna bellissima e misteriosa sorvegliata da Scotland Yard perché ex amante di Alexander Pearce, un abilissimo truffatore ricercato per una colossale evasione fiscale. Frank, inseguendo l'amore, si ritroverà coinvolto in un adrenalinica spirale di intrigo.

Nonostante l'accoglienza davvero tiepida da parte della critica, The Tourist, anche complice il richiamo esercitato dalla coppia di protagonisti, qui insieme per la prima volta, si è rivelato un grande successo di pubblico, arrivando quasi a triplicare, con un guadagno di quasi 300 milioni di dollari al botteghino internazionale, quanto speso in fase di produzione.

Angelina Jolie e Johnny Depp, dal canto loro, hanno ottenuto entrambi una candidatura ai Golden Globe nei panni di Frank ed Elise.