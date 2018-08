The Texas Chainsaw Massacre, in arrivo film e serie tv su Leatherface

Il franchise horror di Non aprite quella porta - The Texas Chainsaw Massacre potrebbe presto essere di proprietà della Legendary Entertainment e Legendary Pictures, interessati ad acquisirne i diritti, che avrebbe in programma lo sviluppo di nuovi film.

La saga dedicata alla storia di Leatherface si era temporaneamente conclusa con la distribuzione nelle sale di Non aprite quella porta 3D e del film che prende il nome dal villain, Leatherface appunto.

Circa una settimana fa era emersa l'indiscrezione che la Warner Bros. Pictures, legata alla New Line Cinema, e la Legendary sembrano vicine a stringere un accordo relativo alla distribuzione che, se confermato, potrebbe permettere di creare un universo condiviso con protagonisti Freddy Krueger e Jason Voorhees, villain al centro dei film di Nightmare - Dal profondo della notte e Venerdì 13.

Nel 1974 l'uscita di Non aprite quella porta, un horror autoprodotto dall'allora sconosciuto Tobe Hooper, provocò un profondo turbamento nel pubblico di tutto il mondo. La storia prendeva spunto dalla figura del serial killer Ed Gein che uccideva le sue vittime e poi riutilizzava la loro pelle per creare svariati oggetti e indumenti tra cui una maschera. Il film ha fatto epoca ridefinendo il concetto di terrore ed è stato così significativo nel suo genere che dopo più di quarant'anni è ancora considerato uno dei film horror più celebri e discussi, ispirando poi un'intera generazione di filmmaker.