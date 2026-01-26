The Testaments: la serie sequel di The Handmaid's Tale ha una data di uscita

The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale, ha finalmente una data di uscita: l'appuntamento negli Stati Uniti è stato fissato sugli schermi di Hulu per l'8 aprile.

Il progetto debutterà con i primi tre episodi e le puntate successive arriveranno sugli schermi a cadenza settimanale.

Cosa racconterà The Testaments

Lo show si basa sull'omonimo romanzo scritto da Margaret Atwood. La sinossi ufficiale di The Testaments sostiene che si proporrà il racconto di un passaggio all'età adulta ambientato a Gilead.

Una delle protagoniste è Chase Infiniti, attrice diventata una star internazionale grazie alla sua interpretazione in Una battaglia dopo l'altra diretto da Paul Thomas Anderson (di cui potete leggere la nostra recensione della versione 4K UHD).

Al centro della trama ci saranno le giovani teenager Agnes (Chase Infiniti), rispettosa e pia, e Daisy (Lucy Halliday), una nuova arrivata e che proviene da oltre i confini di Gilead. Mentre frequentano la scuola di zia Lydia (Ann Dowd) per le future mogli, un posto dove l'obbedienza viene instillata in modo brutale e sempre con una giustificazione divina, il loro legame diventa l'elemento che sconvolgerà il loro passato, il loro presente, e il loro futuro.

Gli interpreti e i realizzatori della serie

Nel cast ci sono anche Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya, e Kira Guloien.

The Testaments è stata creata e prodotta da Bruce Miller, già responsabile dell'adattamento per il piccolo schermo di The Handmaid's Tale, che ne sarà anche lo showrunner.

Nel team della produzione ci saranno Elisabeth Moss, Mike Barker che ha diretto le prime tre puntate, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears e Mike Barker.