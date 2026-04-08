Elisabeth Moss a sorpresa in The Testaments: il ritorno di June Osbourne spiegato

La star della serie ha ripreso i panni del ruolo che aveva interpretato per sei stagioni nel nuovissimo spin-off che vede protagonista tra le altre anche Chase Infiniti. La serie è in streaming su Disney+

Sorpresa! Se i fan di The Handmaid's Tale temevano di non rivedere mai più June Osbourne, ora non devono più preoccuparsi. Elisabeth Moss ha fatto il suo grande ritorno nei panni dell'eroico personaggio in The Testaments, proprio nel primo episodio della nuova serie.

I primi tre episodi della serie, che è contemporaneamente un sequel e uno spin-off della serie principale, sono arrivati in streaming su Disney+ nella giornata di oggi. Saranno seguiti da un episodio a settimana fino al finale previsto per il 27 maggio.

THE HANDMAID'S TALE 6

Il cameo di Elisabeth Moss spiegato bene

"Credo che, in un certo senso, June sia un punto di riferimento così fondamentale per il personaggio di Agnes [Chase Infiniti] che non penso la storia potrebbe esistere senza di lei, anche se non ci fosse The Handmaid's Tale", ha rivelato il produttore Bruce Miller.

"Elisabeth Moss è stata la nostra partner creativa fin dall'inizio, in ogni senso. Quindi penso che, avendola come produttrice esecutiva, si senta la presenza di June in ogni momento. Fortunatamente, siamo riusciti a riorganizzare i nostri programmi e a fare tutto il possibile per farla partecipare un po' alla serie", ha aggiunto Miller.

Una scena di The Testaments

Come ritroviamo June Osbourne in The Testaments

La serie è ambientata alcuni anni dopo gli eventi del finale di The Handmaid's Tale. Gli spettatori ritrovano June nel primo episodio della serie spin-off, nell'ambito della trama di Daisy (Lucy Halliday) nella sua città natale, Toronto. La scena si apre con Daisy che percorre le strade diretta verso un negozio, dove entra per salutare qualcuno, mentre June rimane in piedi a osservare, con la hit dei Cranberries Dream in sottofondo.

"Riportare i personaggi di The Handmaid's Tale in questo mondo per continuare la loro storia è davvero un piacere immenso. Questo vale soprattutto per me e per gli attori, perché non capita mai di poter tornare indietro [a una serie ormai conclusa] e dire: 'Beh, qualche anno dopo stanno facendo questo'. Ma noi possiamo farlo con alcuni personaggi diversi in The Testaments. Penso che sia un piacere, ma completa anche il mondo in un modo che ti fa capire cosa provi per Gilead, perché c'è June che dice: 'Oh sì, anch'io mi sentivo così'".

The Testaments, la trama della nuova serie con Chase Infiniti

Al centro della trama ci sono le giovani teenager Agnes (Chase Infiniti), rispettosa e pia, e Daisy (Lucy Halliday), una nuova arrivata e che proviene da oltre i confini di Gilead. Mentre frequentano la scuola di zia Lydia (Ann Dowd) per le future mogli, un posto dove l'obbedienza viene instillata in modo brutale e sempre con una giustificazione divina, il loro legame diventa l'elemento che sconvolgerà il loro passato, il loro presente, e il loro futuro.