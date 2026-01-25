Una battaglia dopo l'altra, il 4K UHD e il look da western del film di Paul Thomas Anderson

Per tanti è stato subito il film dell'anno e non a caso per una volta Paul Thomas Anderson, di solito apprezzatissimo dalla critica ma poco attraente al botteghino, ha fatto centro anche negli incassi, tanto da superare solo in Italia i 5 milioni di euro. Adesso Una battaglia dopo l'altra, dopo il trionfo al Golden Globe e proprio in contemporanea con le candidature agli Oscar che sono ben 13, è arrivato anche in homevideo, atteso come non mai.

Teyana Taylor in una scena d'azione

Del resto il film liberamente adattato dal romanzo Vineland firmato da Thomas Pynchon, con protagonista uno spassosissimo e convincente Leonardo DiCaprio (ma Sean Penn e Benicio Del Toro non sono da meno), abbina alla qualità artistica anche una vena spettacolare che lo rende il prodotto ideale alla visione casalinga. Noi grazie a Warner abbiamo potuto apprezzare l'edizione tecnicamente più prestoitgiosa, quella 4K UHD distribuita da Arvitalia, che a fronte di una strana assenza di extra, offre un comparto tecnico da applausi.

Video mozzafiato e suggestivo con un look quasi da western

L'edizione 4K UHD di Una battaglia dopo l'altra

Per giudicare il video 4K del prodotto Warner, la premessa è che Una battaglia dopo l'altra è stato girato in 35 mm e principalmente con telecamere VistaVision, ricordando proprio per questo esteticamente un western. L'aspect ratio utilizzato è il 1.78:1, che poi è quello che consente la massima quantità di immagine visibile, soprattutto quando si tratta di portare alla visione casalinga l'Imax. Come era lecito attendersi, alla prova dei fatti il video 4K UHD è stupendo e rasenta in pratica la perfezione riproponendo anche nella visione casalinga tutto il turbinio di immagini creato da Paul Thomas Anderson.

Leonardo DiCaprio prende la mira

Il quadro è nitidissimo, il dettaglio è chirurgico su volti (da record le rughe di Sean Penn), abiti e ambienti, la profondità di campo sempre elevata, mentre il croma è spumeggiante grazie anche a HDR e Dolby Vision che rendono i colori più intensi che mai, soprattutto i dominanti rossi, gialli e marroni. Suggestive anche le sequenze notturne, avvolte da un velo di nero quasi vellutato e illuminate dal bagliore infuocato della protesta, anch'esse capaci di trasmettere sempre una notevole profondità. A rendere il tutto ancora più cinematografico, un sottile ma onnipresente strato di grana. Nonostante la lunghezza del film, la compressione è invisibile e gestita in modo ottimale grazie al disco triplo strato e alla completa assenza di extra.

L'audio e lo spettacolo di un sound design avvolgente e raffinato

Benicio Del Toro in una scena di Una battaglia dopo l'altra

L'audio regala subito una fantastica chicca: anche la traccia italiana, proprio come quella inglese, è in Dolby Atmos con core True HD. Ed è una notizia importante perché il film sul piano sonoro è spettacolare e offre sequenze da non perdere. Oltre a tradizionali segni distintivi di Paul Thomas Anderson come i dialoghi esagerati e stratificati, oppure gli spunti musicali discordanti e spiazzanti come la dissonante colonna sonora di Johnny Greenwood, qui c'è anche tanta azione, che è stata curata con un sound design estremamente avvolgente e raffinato. Il mix è avvincente, ogni dettaglio sonoro è esaltato e dislocato nello spazio con direzionalità chirurgica grazie a una netta separazione dei canali.

Sean Penn sotto scacco in una scena del film di Paul Thomas Anderson

Nei momenti giusti vengono sfruttati adeguatamente anche i canali di altezza dell'Atmos, come ad esempio nel volo degli elicotteri o un razzo lanciato verso il cielo. Ma parlavamo di sequenze da non perdere e sotto questo aspetto segnaliamo l'inseguimento in auto finale, in cui sono coinvolte tre auto, ognuna delle quali produce un suono specifico che esalta ora il subwoofer ora l'asse posteriore. La sensazione insomma è quella di essere piacevolmente immersi in un palcoscenico sonoro molto ricco e il risultato complessivo è di una traccia vivacissima ed esuberante, proprio come il film.

Il neo dell'assenza di extra

Un primo piano di Chase Infiniti

C'è però un neo in questa edizione, e neanche tanto piccolo. Come già accennato, non ci sono extra, nemmeno un trailer. E questo sia sul disco 4K che su quello blu-ray. Una scelta davvero bizzarra per un film di questa portata che porta con sé una grande voglia di curiosità e retroscena, purtroppo inevasa. Del resto è così anche nelle edizioni uscite negli Stati Uniti, dove però a marzo è in calendario l'uscita di un'edizione steelbook con un disco bonus, presumibilmente dedicato ai contenuti speciali. Prima o dopo arriverà anche da noi?