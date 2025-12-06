The Testaments: le protagoniste ritratte nelle prime foto della serie sequel di The Handmaid's Tale

Hulu ha condiviso online le prime foto della nuova serie The Testaments, tratta dal romanzo di Margaret Atwood ideato come sequel di The Handmaid's Tale. Gli scatti mostrano così le protagoniste delle puntate che debutteranno sugli schermi americani nel mese di aprile.

Il cast della nuova serie

The Testaments riporterà gli spettatori nel mondo di Gilead, anni dopo quanto accaduto in The Handmaid's Tale, che ha raccontato la battaglia di June per ritrovare la figlia, ritornare dalla sua famiglia e porre fine al regime di Gilead lottando dall'interno del sistema.

Nel cast ci saranno Ann Dowd che riprende la parte di Zia Lydia, Chase Infiniti che sarà Agnes, Lucy Halliday nei panni di Daisy, Rowan Blanchard nella parte di Shunammite, Mattea Conforti che sarà Becka.

Tra gli interpreti anche Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, e Birva Pandaya.

Cosa racconterà The Testaments

Al centro della trama ci sarà una nuova generazione che deve affrontare il cupo destino che attende le giovani alle prese con la vita a Gilead.

Le ragazze non conoscono nulla oltre la società in cui sono nate, non avendo ricordi del mondo esterno prima che fossero indottrinate fin dall'infanzia. Dovendo affrontare la prospettiva di essere date in spose e vivere un'esistenza all'insegna della servitù, le protagoniste sono costrette ad andare alla ricerca di alleati, vecchi e nuovi, nella loro lotta per la libertà e la vita che meritano.

Bruce Miller, che ne è anche lo showrunner, ha creato la serie che vede nel team dei produttori Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears, e Mike Barker, regista dei primi tre episodi.

I lettori sono già a conoscenza dei legami tra la storia di June e quella raccontata tra le pagine di The Testaments, che si svolge 15 anni dopo quanto mostrato nello show originale, che si è concluso con la sesta stagione. Sarà quindi interessante scoprire se verranno effettuate delle modifiche al racconto firmato da Margaret Atwood e se verranno create altre connessioni con gli eventi portati in precedenza sullo schermo televisivo.

