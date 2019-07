The Terror: Infamy, George Takei nel nuovo trailer della stagione 2 della serie horror

George Takei guida il cast di The Terror: Infamy, seconda stagione della popolare serie horror storica di cui è stato svelato il nuovo trailer.

Questa volta la serie antologica sarà ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i giapponesi-americani furono internati in campi di concentramento in seguito alla paranoia crescente contro la comunità giapponese. Gli orrori reali dei campi di concentramento si mescoleranno agli orrori soprannaturali che tormenteranno i personaggi.

Il trailer di The Terror pone al centro della storia un giovane uomo di nome Chester Nakayama (Derek Mio) che si ritrova perseguitato da uno spirito malevolo che lo segue nel campo in cui è stato mandato. Una serie di bizzarri decessi peggiora la situazione mentre Chester, consapevole delle superstizioni dell'antico Giappone, si rivolge a Yamato-san (Takei), anziano della comunità ed ex capitano di un peschereccio.

The Terror, parlano gli autori: "Piangerete oltre a essere spaventati!"

George Takei ha rivestito anche il ruolo di consulente per i dieci episodi della serie AMC in arrivo il 12 agosto visto che lui e la sua famiglia hanno sperimentato personalmente la durezza e gli orrori dei campi di internamento durante la Guerra. Con lui nel cast troviamo Derek Mio nel ruolo di Chester Nakayama, Kiki Sukezane in quello di Yuko, una misteriosa donna che appartiene al passato di Chester, Cristina Rodlo è Luz, fidanzata segreta del protagonista Shingo Usami e Naoko Mori sono Henry Nakayama e Asako Nakayama, genitori di Chester, Miki Ishikawa è Amy, amica della famiglia Nakayama. Qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione di The Terror.