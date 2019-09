The Terror: Infamy, svelati i segreti nascosti nel kimono del fantasma

La costumista di The Terror: Infamy ha svelato i segreti nascosti dietro la creazione dei kimono che vediamo nell'antologia horror firmata Amazon Prime.

La costumista di The Terror 2, JR Hawbaker ha racconta a IndieWire di come lei e il suo team, tra cui la costumista Tish Monaghan e gli assistenti Takashi Bernhardt, Kenichi Tanaka e Jaida Hay, hanno ricreato i kimono per la serie: "I kimono sono stati una delle maggiori sfide, soprattutto perché i kimono sono unici. Sono un'opera d'arte unica nel suo genere. Per un kimono servono almeno 20 componenti e ci vogliono dai 6 ai 18 mesi per realizzarne uno a Kyoto."

Per The Terror: Infamy, il team di costumisti ha dovuto realizzare diversi kimono con differenti stili per Yuko, prima e dopo la sua morte. Il kimono è un capo d'abbigliamento intriso di significato e simbolismo e i costumisti di The Terror: Infamy hanno voluto onorare la sua tradizione: "La tradizione del kimono è così impregnata della sua stessa forma di narrazione. È il culmine di scelte molto, molto specifiche di colore, di trama, di motivo, di tutte queste cose che evocano un pezzo di emozione e che evocano l'atmosfera quando la persona lo indossa"

The Terror: Kiki Sukezane è Yoki in una foto della stagione 2

Per quanto riguarda il colore del kimono di Yuko, il team ha utilizzato la tintura di pasta di riso yuzen ma per scegliere il colore giusto ci sono state diverse opinioni. Infatti, lo showrunner Alexander Woo e il regista della prima puntata Josef Kubota Wladyka volevano utilizzare il bianco e il rosso, colori tipici che la donna delle nevi yuki-onna indossa nel folklore giapponese.

Ma JR Hawbaker ha sottolineato che era stato già fatto in Memorie di una geisha, per cui nella serie doveva essere scelto un colore diverso: "Abbiamo pensato ad altri generi e altre immagini horror e J-horror. Così, abbiamo scelto scene in cui questo verde grigiastro"

Anche le stampe poste sui kimono hanno avuto molta importanza, come il fiore di croco, scelto per essere cucito sul kimono di Yuko: "Il croco non è originario del Giappone. È un fiore che è stato importato. Doveva abituarsi a un territorio straniero. È anche un fiore incredibilmente sensibile alla luce e all'oscurità e apre i suoi petali quando il sole è fuori. Quando l'oscurità si intromette, chiude i suoi petali."

The Terror: Infamy, seconda stagione della serie antologica, è disponibile su Amazon Prime dallo scorso 12 agosto.