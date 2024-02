The Terror: la serie antologica ritornerà con una terza stagione, intitolata Devil in Silver

AMC ha annunciato il ritorno della serie antologica The Terror con una terza stagione, tratta dal romanzo The Devil in Silver di Victor LaValle.

La serie antologica The Terror tornerà con una terza stagione, intitolata Devil in Silver. AMC ha, un po' a sorpresa, annunciato il ritorno del progetto a distanza di cinque anni dalla messa in onda degli episodi precedenti.

Il nuovo capitolo

Le sei nuove puntate di The Terror si basano sul romanzo The Devil in Silver scritto da Victor LaValle, autore anche della sceneggiatura insieme a Chris Cantwell, in precedenza showrunner di Halt and Catch Fire.

Al centro della trama ci sarà Pepper, un uomo che, per una combinazione di sfortuna e pessima personalità, si ritrova per errore ricoverato presso l'ospedale psichiatrico New Hyde, pieno di persone che la società preferirebbe dimenticare. Lì dovrà fare i conti con pazienti che agiscono contro di lui, dottori che nascondono oscuri segreti e, forse, persino il diavolo stesso. Pepper si rende conto che l'unica strada che conduce alla libertà è affrontare l'entità che si nutre della sofferenza all'interno delle mura del New Hyde, ma farlo potrebbe dimostrare che i demoni peggiori vivono dentro di lui.

The Terror ci porta in un sottile incubo fatto di isolamento e mistero

Alla regia dei primi due episodi ci sarà Karyn Kusama (Jennifer's Body), che fa parte del team della produzione insieme a Cantwell, LaValle, e la Scott Free di Ridley Scott e David Zucker.