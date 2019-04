The Terror 2: annunciata la premiere, le foto dei nuovi episodi

Ecco le prime foto della seconda stagione della serie horror antologica The Terror, che sta per fare ritorno su AMC.

AMC ha annunciata la data di uscita della seconda stagione di The Terror 2, diffondendo anche le nuove foto dello show.

La serie antologica The Terror farà ritorno su AMC il 12 agosto. Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la seconda stagione, intitolata The Terror: Infamy, sarà incentrata su una serie di bizzarri decessi che colpiscono la comunità giapponese-americana. Un giovane uomo avvierà un'indagine per cercare di comprendere e combattere l'entità malevola responsabile dei decessi.

La serie vede nel cast Derek Mio nel ruolo di Chester Nakayama, Kiki Sukezane in quello di Yuko, una misteriosa donna che appartiene al passato di Chester, Cristina Rodlo è Luz, fidanzata segreta di Chester, Shingo Usami è Henry Nakayama, padre di Chester, Naoko Mori è Asako Nakayama, madre di Chester, Miki Ishikawa è Amy, amica della famiglia Nakayama, nel cast comparirà inoltre George Takei nel ruolo di Yamato-san, anziano della comunità ex comandante di peschereccio.

La prima stagione di The Terror si è rivelata uno dei nuovi show più seguiti e apprezzati dalla critica. Qui potete leggere la recensione della prima stagione di The Terror.

