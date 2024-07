The Terror: Dan Stevens protagonista della terza stagione della serie horror antologica

La star di Abigail Dan Stevens sarà protagonista e produttore esecutivo della terza stagione di The Terror, intitolata Devil in Silver.

Dan Stevens(Abigail, Downton Abbey) è stato scelto come protagonista e produttore esecutivo della terza stagione della serie horror antologica The Terror di AMC Networks, intitolata Devil in Silver.

"Sono entusiasta di far parte di The Terror: Devil in Silver", ha dichiarato Stevens. "Questa serie è un'oscura sinfonia di orrore psicologico e dramma avvincente, destinata a sconvolgere il pubblico. Victor LaValle, Christopher Cantwell e questo incredibile team hanno creato una danza unica e contorta di diavoli e ombre. Non vedo l'ora di consegnare qualcosa di epico che risuonerà nelle sale come una campana di ferro".

Stevens è apparso di recente nei film Abigail, Godzilla x Kong: The New Empire e come voce nel film d'animazione vincitore dell'Oscar Il ragazzo e l'airone. Prossimamente Stevens reciterà accanto a Hunter Schafer in Cuckoo (Neon) di Tilman Singer.

The Terror, la nave della serie tv esiste davvero: ecco le immagini

Alcuni dettagli del terzo capitolo di The Terror

Scritto da Chris Cantwell (Halt and Catch Fire) e dall'autore Victor LaValle, dal cui romanzo è tratta la stagione, The Terror: Devil in Silver racconta la storia di Pepper (Stevens), un traslocatore della classe operaia che, a causa di una combinazione di sfortuna e di un brutto carattere, si ritrova ingiustamente rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di New Hyde, un istituto pieno di persone che la società preferirebbe dimenticare. Lì, deve vedersela con pazienti che lavorano contro di lui, medici che nascondono tristi segreti e forse anche il Diavolo stesso. Mentre Pepper naviga in un paesaggio infernale in cui nulla è come sembra, scopre che l'unica strada per la libertà è affrontare l'entità che prospera sulla sofferenza tra le mura di New Hyde - ma farlo potrebbe dimostrare che i peggiori demoni di tutti vivono dentro di lui.

The Terror: una scena della premiere

Cantwell e LaValle producono a livello esecutivo i sei episodi di The Terror: Devil in Silver con Ridley Scott e David W. Zucker per Scott Free Productions, Alexandra Milchan e Scott Lambert per Emjag Productions, Guymon Casady (Entertainment 360), Stevens e Brooke Kennedy. Karyn Kusama (Jennifer's Body, Yellowjackets) è anche produttrice esecutiva e dirigerà i primi due episodi. La nuova stagione sarà trasmessa in anteprima su AMC e AMC+ nel 2025.

La prima stagione di The Terror, che ha debuttato su AMC nel 2018 ed è incentrata su una spedizione navale britannica bloccata tra i ghiacci durante la ricerca del Passaggio a Nord-Ovest, è diventata la serie più vista di sempre di AMC+ nel primo mese successivo al suo debutto sul servizio di streaming lo scorso autunno. La seconda stagione, che ha debuttato nel 2019 e racconta le vicende di un campo di internamento giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, è attualmente in streaming su AMC+.