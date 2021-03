The Terminal List: Riley Keough nel cast della serie con Chris Pratt

The Terminal List, la serie Amazon con protagonista Chris Pratt, avrà nel proprio cast anche Riley Keough. L'attrice reciterà quindi nel progetto basato sul romanzo di Jack Carr che verrà interpretato e prodotto dalla star di Guardiani della Galassia.

La serie The Terminal List sarà scritta da David DiGilio e sarà diretta dal regista Antoine Fuqua. Nel cast, oltre a Chris Pratt e Riley Keough, ci saranno anche Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn.

La storia seguirà James Reece (Pratt) che sopravvive a una missione sotto copertura durante la quale il suo team di Navy SEAL diventa vittima di un'imboscata. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi riguardanti gli eventi e mette in dubbio la propria consapevolezza. Con l'emergere di nuove prove, Reece scopre che delle forze oscure sono in azione contro di lui, mettendo a rischio la sua vita e quella delle persone che ama.

Keough avrà la parte di Lauren Reece, una campionessa di triathlon e una combattente. La donna si è occupata della sua carriera mentre cresce la figlia Lucy e si impegna a dare sostegno alle altre famiglie di militari quando il marito James e il suo team sono in missione. Lauren e James, nonostante le difficoltà, sono riusciti a far funzionare il proprio matrimonio grazie all'onestà, alla forza mentale e un grandissimo amore.

Riley sarà prossimamente protagonista di un'altra serie Amazon: Daisy Jones & The Six, basata sul romanzo scritto da Taylor Jenkins Reid. L'attrice ha inoltre recitato in film come Zola ed Earthquake Bird, progetto che l'ha vista impegnata accanto ad Alicia Vikander.