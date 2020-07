The Tax Collector: il trailer del nuovo film diretto da David Ayer

The Tax Collector è il nuovo film diretto da David Ayer e il trailer regala le prime sequenze in anteprima del progetto che ha tra i suoi protagonisti anche Shia LaBeouf.

Nel filmato si vede il protagonista al lavoro in un mondo violento e pericoloso, dovendo occuparsi degli aspetti economici legati al crimine presente in città. I due protagonisti hanno però anche una vita privata che cercano di tenere al sicuro. Nel trailer spazio anche a sparatorie, esplosioni e molti momenti drammatici.

Il film The Tax Collector debutterà nei cinema americani, on demand e sulle piattaforme di streaming il 7 agosto.

Il lungometraggio diretto da David Ayer racconta la storia di David e Creeper, ruoli affidati a Bobby Soto e Shia LaBeouf, che lavorano per un criminale chiamato Wizard, occupandosi di raccogliere i proventi delle attività illegali. Quando un vecchio rivale del "Mago" ritorna dal Messico nella città di Los Angeles, le attività devono affrontare una svolta inaspettata e David si ritrova alle prese con il tentativo di proteggere ciò a cui tiene di più: la sua famiglia.

Il cast è completato da Cinthya Carmona e George Lopez.