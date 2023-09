The Tax Collector - Sangue chiama sangue, la recensione: su Netflix una violenta storia criminale

David e Creeper lavorano in coppia come strozzini per conto di Wizard, uno spietato signore del crimine il cui nome in città è temuto da tutti: il loro è paradossalmente un compito più semplice del previsto, anche se devono gestire le varie rivalità tra bande e il pericolo è sempre in agguato. David ha inoltre una splendida moglie con tanto di prole e per lui la famiglia viene prima di tutto, a cominciare dalla presenza dello zio anch'esso inserito in quel sottobosco criminale ormai ben organizzato e rodato.

The Tax Collector: un'immagine del film

Come vi raccontiamo nella recensione The Tax Collector - Sangue chiama sangue, durante una delle loro missioni esattorie, David e Creeper si trovano faccia a faccia con il crudele Conejo, un gangster rivale che intende prendere il predominio sugli affari illeciti della metropoli, scavalcando di fatto il rivale Wizard, suo acerrimo nemico. David comincia ora a temere per l'incolumità delle persone che ama, per forza di cose finite nel mirino di una serrata resa dei conti tra i due signori del crimine.

Di suicidio in suicidio

The Tax Collector: una scena del film

A quattro anni dal discusso Suicide Squad, arrivato in sala in una versione disconosciuta dal regista e del quale non si sa se vedremo mai la vociferata director's cut, David Ayer è tornato dietro la macchina da presa con un progetto meno altisonante non soltanto a livello di budget ma anche di concept. Un gangster-movie dal piglio moderno, tendente a toni pulp, che ci trascina nell'inferno malavitoso della città degli angeli. Proprio Los Angeles fa infatti da sfondo a questo racconto che fin dalle premesse impresse a schermo sui titoli di testa ci elenca gli elementi chiave di un "uomo d'onore", ovvero: amore, onore, lealtà, famiglia. Su questo poker di banalità assortite si base il dogma morale del protagonista, per il quale ben presto l'affetto per i suoi cari diventa predominante ai fini dei sempre più convulsi e drammatici eventi.

Strade violente

The Tax Collector: un frame del film

L'incipit, per quanto non certo originale, nelle sue dinamiche base avrebbe potuto garantire un sano intrattenimento di genere, ma ben presto The Tax Collector - Sangue chiama sangue si instrada su una via senza uscita. La violenza fisica e psicologica prende infatti il sopravvento e la cattiveria della nemesi - e altrettanta è la rabbia in risposta - si adombra di note sempre più cruente, spesso in una carneficina gratuita e ridondante. Non sono ad ogni modo quei litri di sangue in più e non del tutto necessari il principale problema di un'operazione come questa, che si compiace del proprio oltranzismo e non esita a citare un immaginario pop alla Grand Theft Auto, con tanto di battuta che esplicita letteralmente l'inizio di una "missione secondaria", come se si fosse all'interno di un videogioco.

Bang bang

The Tax Collector: una foto del film

A livello di azione il film può contare su una manciata di scene discretamente realizzate, con tanto di sparatoria al rallentatore che si fa apprezzare a livello estetico, ma anche l'anima più ludica non può nascondere le pecche di una narrazione che paga oltretutto un minutaggio troppo contenuto: in un'ora e mezza era infatti difficile rendere vivi e interessanti i personaggi e le loro sottotrame, tanto che quando giunge la definitiva resa dei conti l'affezione per questi è ai minimi storici. Il cast non brilla certo per personalità, a cominciare proprio dal protagonista Bobby Soto, poco carismatico e credibile in un ruolo "forte" che avrebbe avuto bisogno di un interprete più espressivo e maturo. Il solo a salvarsi, anche per via di un personaggio folle e fuori dagli schemi, è uno scatenato Shia LaBeouf, ideale spalla di supporto e scheggia impazzita sempre sul punto di esplodere: basti pensare che per il ruolo l'attore si è fatto tatuare l'intero petto, e non per finta.