The Suicide Squad: la nuova clip con Harley Quinn... è una tortura

Una nuova clip tratta da The Suicide Squad di James Gunn ha mostrato alcune sequenze di tortura con Harley Quinn come protagonista.

Ormai manca poco più di un mese alla distribuzione italiana di The Suicide Squad e i fan di tutto il mondo non stanno più nella pelle! Una recente clip tratta dal nuovo film di James Gunn ha mostrato alcune sequenze di tortura con Harley Quinn come protagonista.

Come riportato da Comic Book, su Reddit è stato distribuito un teaser di The Suicide Squad - Missione Suicida che mostra Harley Quinn sul punto di essere torturata. Il personaggio interpretato da Margot Robbie, però, non sembra preoccuparsene più di tanto.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Recentemente e nel corso di un'intervista con The Associated Press, James Gunn ha presentato il personaggio di Harley Quinn in The Suicide Squad, ha parlato del contributo fondamentale offerto da Margot Robbie e ha raccontato: "Lei può fare tutto. Margot è davvero una grande attrice sia nella commedia sia nei film drammatici. Fisicamente, poi, è una grandissima atleta in grado di destreggiarsi anche nei panni degli stunt. Per questo motivo, ho scritto la mia migliore scena d'azione giusto per lei! Credo che quei quattro minuti siano i più belli che io abbia mai girato".

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie durante una scena del film

Nel corso di un'intervista con Comic Book, anche Margot Robbie ha parlato del suo personaggio e ha dichiarato: "The Suicide Squad mostrerò un altro lato di Harley Quinn. Adesso sono trascorsi diversi anni e la potrete vedere giunta a un punto diverso della sua vita. I film non sono direttamente connessi ma, ovviamente, c'è un filo cronologico che li unisce. Mi piace osservare le conseguenze che il tempo ha avuto sul suo personaggio".

The Suicide Squad sarà distribuito al cinema e su HBO Max a partire dal prossimo 6 agosto.