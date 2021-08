The Suicide Squad: Missione Suicida, Peter Capaldi parla dell'originale regalo fatto a David Dastmalchian

David Dastmalchian ha ricevuto un regalo davvero originale da parte di Peter Capaldi al termine delle riprese di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Nel cast di The Suicide Squad: Missione Suicida ci sono anche David Dastmalchian e Peter Capaldi e l'interprete di Polka Dot Man ha svelato il regalo che l'ex protagonista di Doctor Who gli ha fatto al termine delle riprese.

La star britannica ha infatti realizzato un'illustrazione davvero speciale ispirata al personaggio del collega nel progetto diretto da Jame s Gunn.

Peter Capaldi, intervistato da ComicBook, ha ora spiegato i motivi alla base del dono consegnato al suo collega alla fine del lavoro sul set di The Suicide Squad - Missione Suicida: "Adoro David Dastmalchian. Amo la sua interpretazione in questo film. Polka Dot Man è il mio personaggio preferito perché è questo supereroe sciocco e David è un attore così brillante e lo interpreta con questo volto un po' triste, che mi ha portato ad amare realmente il personaggio".

L'interprete di Thinker ha quindi aggiunto: "Quindi siamo diventati grandi amici e ha questo fumetto, Count Crowley, che ha creato e di cui è autore. E stava uscendo proprio mentre stavamo girando il film. Lo vende e si superava la sua roulotte e aveva i poster di Count Crowley. In pratica andavi da lui e aveva un mucchio di fumetti e se volevi te li vendeva".

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.