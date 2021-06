The Suicide Squad: Missione Suicida, il nuovo trailer svela il legame tra Bloodsport e Superman

The Suicide Squad: Missione Suicida ha un nuovo trailer, ma i fan hanno dovuto faticare un po' per trovarlo: il video inedito è stato infatti inizialmente pubblicato su YouTube solo come inserzione pubblicitaria e non sui canali ufficiali di Warner Bros.

Nel filmato si vedono nuove immagini del villain Starro, viene confermato che Bloodsport ha provato a uccidere Superman, come viene spiegato da Amanda Waller, e introduce la figlia di DuBois, Tyla, interpretata da Storm Reid.

In occasione della diffusione del trailer inedito di The Suicide Squad - Missione Suicida, online sono state condivise anche delle immagini inedite tratte dall'atteso film scritto e diretto da James Gunn.

Nelle recenti interviste il filmmaker ha confermato che il lungometraggio sarà vietato ai minori e, soprattutto, nessuno dei personaggi è al sicuro perché tutti i protagonisti potrebbero andare incontro a un sanguinoso destino.

Gunn, come confermato dal trailer apparso online, aveva anticipato: "Bloodsport è in carcere per aver colpito Superman con un proiettile fatto di kryptonite. Bloodsport l'ha spedito in rianimazione, ma non è riuscito a ucciderlo".

The Suicide Squad - Missione Suicida, chi sono i nuovi personaggi nel sequel di James Gunn?

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.