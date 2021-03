In attesa del nuovo trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida, online è stato condiviso il poster inedito del film in arrivo ad agosto nelle sale.

The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà il 5 agosto nelle sale italiane e online è stato condiviso il nuovo poster italiano che mostra i protagonisti del film.

La locandina ritrae infatti personaggi come Harley Quinn e Peacemaker sottolineando poi "Sono pronti a morire per salvare il mondo".

The Suicide Squad: Missione Suicida, il nuovo poster del film

Nel film Suicide Squad: Missione Suicida, scritto e diretto da James Gunn, si potrà andare a Bell Reve, la prigione con il tasso di mortalità più alto, dove i peggiori super-villain vengono tenuti sotto controllo mentre sono pronti a tutto pur di provare ad evadere, persino a entrare a far parte della super-secreta e ambigua Task Force X. Criminali come Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e Harley Quinn entrano quindi in azione, venendo armati e portati sull'isola di Corto Maltese.

Nella giornata di ieri il filmmaker aveva pubblicato una locandina americana dal design leggermente diverso, ricordando che oggi debutterà il trailer inedito.

Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.