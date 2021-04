The Suicide Squad: Missione Suicida, Margot Robbie: "Harley Quinn stimola il caos"

The Suicide Squad: Missione Suicida riporterà sul grande schermo il personaggio di Harley Quinn e l'attrice Margot Robbie ha parlato di cosa possono attendersi i fan dal personaggio nel film diretto da James Gunn.

L'ex fidanzata del Joker era recentemente stata assoluta protagonista di Birds of Prey, mentre ora ritornerà a far parte di un team di improbabili eroi, dando vita a una dinamica molto particolare.

L'attrice Margot Robbie, intervistata da Total Film, ha dichiarato parlando di The Suicide Squad - Missione Suicida: "Una delle prime cose che ho detto a James è stata 'Penso che Harley sia una catalizzatrice di caos'. Non è necessariamente al centro della narrazione e alle volte è grandioso quando gli elementi della trama possono basarsi su altri personaggi e lei può invece semplicemente essere quello che dà il via a un'intera squenza di eventi. Penso fosse d'accordo con me, in base a quello che stavo leggendo nello script".

Margot ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda il modo in cui è cambiata, è semplicemente sempre interessante esplorare quali caratteristiche diverse emergono dall'approccio del regista. Il comune denominatore è il materiale alla base del film, su cui è sempre costruito il mio personaggio. Poi si evolve in modi diversi seguendo le direttive delle persone".

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast del lungometraggio, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.