The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn svela la durata ufficiale

James Gunn ha svelato online la durata ufficiale di The Suicide Squad: Missione Suicida, oltre a condividere con i fan qualche curiosità.

The Suicide Squad: Missione Suicida arriverà nelle sale di tutto il mondo tra circa due mesi e il regista James Gunn ha svelato la durata ufficiale del progetto tratto dai fumetti della DC: 2 ore e 12 minuti.

Il filmmaker ha condiviso questo dettaglio del progetto rispondendo a una domanda su Twitter che gli ha permesso di compiere la sua rivelazione.

James Gunn non ha poi esitato a rispondere ad altri quesiti riguardanti The Suicide Squad - Missione Suicida. Il regista ha infatti spiegato: "Ho scritto, girato e montato il miglior film che potevo e sono finito per avere questa lunghezza. Nessuno ha mai pianificato che fosse così lungo".

Il filmmaker ha inoltre anticipato che ci sarà una scena post credits.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.