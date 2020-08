The Suicide Squad: James Gunn svela il logo del film

James Gunn ha condiviso online il logo, in varie lingue, del film The Suicide Squad, in attesa delle anticipazioni che verranno rivelate al DC Fandome.

James Gunn ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno condividendo il logo del film The Suicide Squad in varie lingue, tra cui l'italiano.

Le immagini sono state condivise su Instagram accompagnate da un messaggio in cui si conferma: "Io e il cast abbiamo così tanto in più da mostrarvi il 22 agosto su DCFanDome.com. Ci vedremo lì!".

James Gunn ha completato le riprese di The Suicide Squad prima dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato innumerevoli produzioni cinematografiche e televisive e l'atteso lungometraggio dovrebbe essere distribuito regolarmente il 6 agosto 2021 nelle sale degli Stati Uniti.

Il film potrà contare sul ritorno nel cast di Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman e Jai Courtney. Will Smith doveva inizialmente essere sostituito da Idris Elba nei panni di Deadshot, ma James Gunn ha poi deciso di assegnare all'attore inglese una parte nuova. Dopo aver completato la post-produzione e gli impegni legati a The Suicide Squad, il regista inizierà a lavorare a Guardians of the Galaxy Vol. 3 per la Marvel, dopo essere stato temporaneamente rimosso dal progetto nell'estate del 2018.