The Suicide Squad, James Gunn: "Non mi sono mai divertito tanto sul set"

The Suicide Squad sembra destinato a essere un'esperienza incredibilmente divertente per James Gunn che ha commentato online il lavoro iniziato da qualche giorno sul set.

Il regista, nella giornata di ieri, ha risposto ad alcune domande dei fan via Instagram e James Gunn ha replicato a chi gli chiedeva quale dei suoi film fosse stato il più difficile da girare dichiarando: "Sono tutti insidiosi. Super è stato fisicamente brutale - così tanto da girare e così poco tempo per farlo. Guardiani della Galassia è stato spaventoso perché non sapevo se le persone avrebbero apprezzato l'atmosfera. Il sequel è stato il più duro a causa del mio stato mentale".

Parlando del nuovo progetto prodotto da Warner Bros. e tratto dai fumetti della DC, il filmmaker ha quindi aggiunto: "The Suicide Squad è il più complesso e grande, ma al tempo stesso, fino a questo momento, è il più divertente".

Il cast di The Suicide Squad sarà veramente stellare e composto da Margot Robbie, Joel Courtney, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.