The Suicide Squad - Missione Suicida: il film di James Gunn fa il suo debutto su Sky Cinema

The Suicide Squad - Missione Suicida, l'ultimo film diretto da James Gunn, è disponibile su Sky Cinema a partire da oggi, 25 aprile.

Vi dicono niente i nomi di Bloodsport, Peacemaker, Harley Quinn, Ratcatcher, Polka-Dot Man e Thinker? Ovviamente ci riferiamo ai protagonisti di The Suicide Squad - Missione Suicida, debutto di James Gunn nell' universo DC . Il progetto annovera un cast di primissimo livello che comprende i nomi di Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis , Daniela Melchior, David Dastmalchian, Peter Capaldi e Sylvester Stallone (nei panni del doppiatore del personaggio cult King Shark ).

The Suicide Squad - Missione Suicida: un'immagine di backstage del film

Basato sull'omonimo gruppo di antieroi della DC Comics e decimo film del DC Extended Universe, The Suicide Squad - Missione Suicida racconta la storia di Amanda Waller, che ha una nuova cruciale missione e abbisogna di una squadra di supercriminali imprigionati dal sistema carcerario-industriale americano. La donna è particolarmente determinata ad avvalersi di Bloodsport, che pensa abbia la stoffa di un vero leader e possa guidare il team al successo. Al suo fianco una galleria di personaggi a dir poco improbabili e spesso caricaturali, con in più il ritorno di Rick Flagg, Harley Quinn e Capitan Boomerang. Il team riuscirà a recuperare le informazioni sul misterioso progetto Starfish , sull'isola Corto Maltese?

The Suicide Squad - Missione Suicida: una scena del film

Con l'ovvio obiettivo di dimenticare quanto fatto da David Ayer nel 2016, James Gunn si è preso una pausa dal suo universo dei Guardiani della Galassia (targato Marvel Studios) e ha proposto a Warner questa sorta di requel targato DC. Forte di un ottimo successo di critica , il film si è affermato come un tripudio splatter capace di non lasciare sopravvissuti.

The Suicide Squad - Missione Suicida è un film pieno di iperboli e di epica narrativa che sarà in grado di esplodere con tutta la sua forza anche nella TV del vostro salotto! L'estrema attenzione a qualsiasi componente di questo gruppetto di expendables, la scrittura certosina dei momenti più ironici e la continua mattanza fisica hanno trasformato il progetto in uno dei titoli più riusciti prodotti da DC e Warner Bros . Non c'è un corpo a corpo che James Gunn non abbia saputo coreografare in modo originale. Non c'è una canzone da antologia che non abbia saputo scegliere per accompagnarlo. Non c'è una citazione pop che non abbia saputo infilare in modo pertinente.

The Suicide Squad - Missione Suicida: un'immagine di backstage del film

Insomma, The Suicide Squad - Missione suicida vi aspetta on demand su Sky Cinema: si tratterà del miglior modo possibile per trascorrere una serata in compagnia!