The Suicide Squad: le 5 nuove cover di Empire dedicate al film

La data di uscita al cinema di The Suicide Squad è sempre più vicina. A Warner Bros, quindi, non resta altro da fare che conquistare le copertine di un magazine come Empire. In modo particolare, l'ultimo numero del magazine ha dedicato al progetto di James Gunn ben cinque copertine diverse.

La prima copertina dedicata da Empire a The Suicide Squad - Missione Suicida mostra Bloodsport, Ratcatcher 2 e Javelin.

La seconda copertina è decisamente più psichedelica della prima e può vantare la presenza di King Shark (interpretato niente meno che da Sylvester Stallone), Polka-Dot Man, Captain Boomerang e Savant.

La terza cover, invece, schiera alcuni dei pezzi da novanta del nuovo film diretto da James Gunn. A trovare spazio, infatti, sono Harley Quinn, Peacemaker, Weasel e Blackguard.

La quarta e penultima cover da collezione vanta la presenza di Rick Flag, T.D.K., Sol Soria e Mongal.

Infine, la quinta e ultima cover mostra i personaggi di Amanda Waller (interpretata da Viola Davis), di Thinker (portato in scena da Peter Capaldi) e Starro, una sorta di pesce gigante dotato di poteri paranormali.

L'ultima straordinaria notizia è che la copertina del mese per gli abbonati a Empire è stata illustrata dal leggendario Jim Lee.

Insomma, Empire ne ha pensate davvero per tutti i palati! Come riportato da Comic Book, lo stesso James Gunn ha commentato questa sfilza di tweet scrivendo: "Ho letto tutto proprio ieri, wow, non riesco a credere che siete riusciti a cavarci di bocca tutte queste informazioni! Incredibile!".

The Suicide Squad sarà distribuito il 6 agosto al cinema e su HBO Max. Peacemaker, la serie sulle avventure del personaggio interpretato da John Cena, arriverà sui piccoli schermi nel 2022.