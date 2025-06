The Strangers: Capitolo 2, l'incubo si riaccende nel trailer del sequel

Lionsgate ha diffuso il trailer del nuovo capitolo della saga horror di Renny Harlin, in cui vediamo Madelaine Petsch lottare per la sopravvivenza.

Madelaine Petsch fa ritorno nei panni della ultimate girl Maya, di nuovo in fuga da inseguitori mascherati che la braccano, nel primo trailer di The Strangers: Capitolo 2. Il secondo capitolo della trilogia horror slasher diretta back-to-back da Renny Harlin, vede Maya ancora una volta giocare al gatto e al topo con un trio malvagio, l'Uomo Mascherato, Dollface e la Pin-Up Girl. Dopo essersi risvegliata in ospedale, armata e urlante, la giovane si ritrova a lottare per la sopravvivenza contro assassini armati di ascia e coltello, decisi a liberarsi della loro ultima vittima.

La sinossi

Nel sequel gli Stranieri sono tornati, più brutali e implacabili che mai. Quando scoprono che una delle loro vittime, Maya (Madelaine Petsch), è ancora viva, fanno ritorno per finire ciò che hanno iniziato. Senza un posto dove rifugiarsi e senza nessuno di cui fidarsi, Maya deve sopravvivere a un altro orribile capitolo di terrore mentre gli Stranieri, spinti da uno scopo insensato, la inseguono, più che disposti a uccidere chiunque si metta sulla loro strada.

La recensione di The Strangers: Capitolo 1 ha sviscerato le caratteristiche dell'horror diretto da Harlin che vede anche lo zampino di Bryan Bertino, creatore del franchise, che ha incassato 48 milioni globali. La trilogia stand-alone rilancia la saga nata nel 2008 col brutale The Strangers di Bertino, con Liv Tyler e Scott Speedman.

Il capitolo 1 è rimasto fedele all'originale del 2008, reinventando uno scenario in cui una giovane donna sopravvive a un'invasione domestica centrale per poi preparare ciò che vedremo nei capitoli 2 e 3. Nel cast di The Strangers: Capitolo 2, che Renny Harlin ha diretto da una sceneggiatura di Alan R. Cohen e Alan Freedland, troviamo anche Gabriel Basso ed Ema Horvath.