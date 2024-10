The Strangers 2: ecco il primo teaser trailer del prossimo sequel horror

Il reboot del franchise The Strangers: Capitolo 1 ha dato il via a una nuova trilogia di film, e la Lionsgate ha finalmente rilasciato il teaser trailer ufficiale di The Strangers: Capitolo 2.

Al momento, il capitolo 2 è "in arrivo", senza una data di uscita ufficiale. Il teaser trailer ufficiale di The Strangers 2, che potete guardare di seguito, prosegue la storia del personaggio di Madelaine Petsch, sopravvissuta agli eventi di The Strangers. Il primo film ha ottenuto una classificazione R per "violenza horror, linguaggio e breve uso di droghe".

Entrambi i prossimi sequel del Capitolo 1 sono stati girati contemporaneamente dal regista Renny Harlin (Nightmare 4 - Il non risveglio, Blu profondo).

Harlin ha dichiarato che The Strangers: Capitolo 1 "è vicino al film originale nella sua impostazione di una giovane coppia in un ambiente isolato in una casa e una violazione di domicilio che avviene per motivi casuali". Poi i capitoli 2 e 3 "esplorano cosa succede alle vittime di questo tipo di violenza e chi sono gli autori di questo tipo di violenza. Da dove vengono e perché?".

The Strangers: l'omicidio di Sharon Tate ha ispirato in parte il film

La trilogia horror

In The Strangers: Capitolo 1, "Dopo che la loro auto si rompe in un'inquietante cittadina, una giovane coppia è costretta a passare la notte in una baita isolata. Il panico si scatena quando vengono terrorizzati da tre sconosciuti mascherati che colpiscono senza pietà e apparentemente senza motivo". Madelaine Petsch ("Riverdale"), Froy Gutierrez (Hocus Pocus 2), Rachel Shenton (The Silent Child), Ema Horvath ("Rings of Power") e Gabe Basso (Hillbilly Elegy) sono i protagonisti.

Uscito nelle sale a maggio, il primo capitolo non è stato un successo di critica (ha ottenuto un misero 21% su Rotten Tomatoes), ma è riuscito a racimolare 47,8 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 8,5 milioni, superando il film del 2018 The Strangers - Prey at Night del 2018 (31 milioni di dollari). Il secondo capitolo era atteso per l'autunno del 2024 e il terzo capitolo per il 2025, ma a questo punto sembra che entrambi i sequel arriveranno l'anno prossimo.