The Strangers: Capitolo 1, ecco perchè in 4K UHD trasmette ancora più ansia e tensione

Il primo capitolo della trilogia thriller-horror è arrivato in homevideo anche in un'edizione 4K UHD a due dischi targata Midnight Factory. Video e audio alimentano in modo perfetto la tensione del film, deludenti invece gli extra.

Non poteva che arrivare in homevideo con l'etichetta Midnight Factory, la collana di Plaion Pictures specializzata nel genere, The Strangers: Capitolo 1, dichiaratamente primo film di una trilogia thriller horror diretto da Renny Harlin che segue le disavventure di una giovane coppia (interpretata da Madelaine Petsch e Froy Gutierrez) che girando in Oregon, a causa di un guasto alla loro autovettura sono costretti a pernottare in una baita dei boschi vicino a una cittadina decisamente strana.

La coppia di malcapitati che vivranno una notte da incubo

Inutile dire che la notte per i due ragazzi si trasformerà in un incubo quando verranno presi di mira da alcune inquietanti figure mascherate. Tutto materiale da rivivere in homevideo per serate da brivido sul divano, e a questo proposito è arrivata puntuale l'uscita Midnight Factory che riserva al film addirittura un'uscita in versione 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray), come sempre presentata in un'elegante slipcase con all'interno un prezioso booklet. Un prodotto tecnicamente accattivante, anche se povero di extra, che vi andiamo a raccontare.

Un video 4K UHD che alimenta la tensione della dominante oscurità

L'edizione 4K UHD di The Strangers: Capitolo 1

Come si può immaginare, in The Strangers: Capitolo 1 a dominare è l'oscurità. Quella della notte in cui si svolge gran parte del film, quella delle brevi escursioni nel bosco, quella degli anfratti della baita dove si nascondono ombre e figure inquietanti, quelle dentro gli armadi o in tutta la casa quando salta la luce. Ebbene nonostante tutte queste oggettive difficoltà, il video 4K UHD riproduce il girato in modo magistrale, con un nero profondo, un croma vivo e una buona percezione del dettaglio nelle ombre, che ovviamente si fa un pelo più morbido nelle circostanze più problematiche.

Il figuro mascherato è decisamente minaccioso

Ma a colpire in modo particolare è uno spiccato senso di profondità, che si conserva integro anche nelle sequenze con scarsa illuminazione e in quelle negli spazi angusti della casa. Il tutto si traduce per lo spettatore in ancora maggior tensione e ulteriore sobbalzi di paura nei momenti delle improvvise apparizioni delle figure mascherate. In ogni circostanza, inoltre, il quadro resta piacevolmente compatto, con una leggerissima grana digitale che conferisce una certa grinta alle immagini.

Un audio da ansia pura. Come extra solo trailer e booklet

Momenti di paura per la protagonista di The Strangers: Capitolo 1

Sul fronte audio troviamo le tracce DTS HD Master Audio 5.1 in italiano e inglese, come sempre fondamentali in un horror per trasmettere adeguatamente la tensione e dare energia agli jump scare. Gran parte del film è comunque tranquilla sul piano sonoro, anche se si percepisce sempre una chiara sensazione di claustrofobia. Ma le occasioni dell'audio per mettersi in mostra abbondano, a partire dal terrificante e violento bussare alla porta nel quale i bassi sono imperiosi, per passare poi ai vari momenti di inseguimenti ravvicinati nei quali si può apprezzare la precisione della direzionalità dei vari rumori.

Le tre figure inquietanti sul divano della baita

In questi frangenti i diffusori fanno tutti la loro parte, come anche negli ambienti esterni ricchi di effetti ambientali. Anche la colonna sonora di Justin Caine Burnett è piacevolmente immersiva e supporta in modo adeguato le sequenze più ansiogene, mentre i dialoghi restano sempre puliti e chiari, anche se come sempre è preferibile la traccia originale per apprezzare la naturalezza delle interpretazioni. Purtroppo scarno il reparto degli extra, visto che nel blu-ray troviamo solamente il trailer. Ma non dimentichiamo il booklet presente nella confezione.