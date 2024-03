The Strangers: Capitolo 1, il trailer italiano svela la data di uscita dell'horror

Brividi e tensione nel trailer italiano di The Strangers: Capitolo 1, primo capitolo della nuova trilogia horror diretta da Renny Harlin, ecco quando il film arriverà in sala.

Vertice 360 ha diffuso il trailer italiano di The Strangers: Capitolo 1, annunciando la data di uscita dell'horror che si riallaccia al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino. La pellicola interpretata da Madelaine Petsch, l'attrice statunitense reduce dal successo del teen drama Riverdale, e da Froy Gutierrez approderà nei cinema italiani il 10 luglio.

Intenso, terrificante da mozzare il fiato, The Strangers: Capitolo 1 è diretto da Renny Harlin che torna al genere horror con questa saga ispirata al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino. La pellicola di Harlin darà, infatti vita a una nuova trilogia. Il film è prodotto da Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Alastair Burlingham e Charlie Dombek; la sceneggiatura è firmata da Alan R. Cohen e Alan Freedland.

In questo primo capitolo una giovane coppia, dopo un inaspettato guasto all'auto, è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato situato in una città inquietante. La loro permanenza viene sconvolta dall'arrivo di tre sconosciuti che li terrorizzano agendo senza pietà.