The Stand: Stephen King scriverà un nuovo finale per la serie CBS

Lo scrittore Stephen King sta lavorando a un nuovo finale per la serie tv The Stand, ispirata a uno dei suoi romanzi più famosi.

Sarà proprio Stephen King a scrivere un nuovo finale per The Stand, la serie tv targata CBS in 10 puntate tratta da uno dei suoi romanzi più famosi.

Come riporta IndieWire, la notizia è stata confermata da Julie McNamara, capo della sezione All Access del canale, che ha dato speranze a tutti i fan de L'ombra dello scorpione (questo il titolo italiano dell'opera): "Per i fan del libro che si sono chiesti che fine hanno fatto i sopravvissuti di The Stand, questo episodio conterrà storie che li portano oltre il libro". Che sia una mossa per tenere aperta la possibilità di ulteriori stagioni? Molto dipenderà, naturalmente, dalla reazione del pubblico, certo è che Stephen King, come ha svelato via social, sembra essere davvero entusiasta del progetto.

Oltre a questa fantastica notizia, in questi giorni sono stati confermati anche alcuni membri del cast di The Stand, ovvero James Marsden nel ruolo di Stu Redman, Amber Heard in quello di Nadine Cross, Odessa Young nella parte di Frannie Goldsmith ed Henry Zaga nei panni di Nick Andros.

The Stand racconta la storia di una pestilenza che annienta il 99% della popolazione, con i sopravvissuti coinvolti in una lotta elementare tra il bene e il male. Il romanzo è stato precedentemente adattato in una miniserie della ABC, molto apprezzata nel 1994. Non c'è ancora una data di uscita certa per la nuova serie.