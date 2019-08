L'ombra dello scorpione: James Marsden e Amber Heard nel cast!

L'ombra dello scorpione, il romanzo di Stephen King, diventerà una serie tv destinata a CBS All Access e nel cast ci saranno anche James Marsden e Amber Heard.

Il progetto sarà scritto da Josh Boone e Ben Cavell e riporterà sugli schermi il racconto post apocalittico ideato dallo scrittore.

Tra gli interpreti della serie limitata The Stand ci saranno quindi James Marsden, Amber Heard, Odessa Young e Henry Zaga.

Gli episodi racconteranno gli eventi ambientati in un mondo decimato e bloccato in una lotta tra bene e male. Il destino dell'umanità grava sulle fragili spalle di Madre Abagail, che ha 108 anni, e alcuni sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati in un uomo con un sorriso letale e incredibili poteri, Randall Flagg.

Lo scrittore, inoltre, per i dieci episodi prodotti della serie scriverà un finale inedito rispetto alla storia presente tra le pagine.

Marsden avrà la parte di Stu Redman, un normale operaio che lavora in un'industria e alle prese con una situazione straordinaria e considerato una risorsa preziosa perché sembra immune al virus che ha decimato la popolazione.

Heard interpreterà Nadine Cross, una donna profondamente in crisi che fa i conti con le conseguenze delle sue azioni, ma è comunque limitata dalla sua lealtà a Randall Flagg.

Young ha il ruolo di Frannie Goldsmith, una donna incinta che affronta uno strano nuovo mondo e ha la capacità di riconoscere il male che si nasconde dietro l'esteriorità di Randall. Zaga, infine, sarà Nick Andros, un giovane sordomuto che si ritrova in una posizione di autoritù quando accade l'incredibile. Il giovane ha l'abitudine di rischiare la propria sicurezza pur di salvare gli altri.

Boone sarà coinvolto anche come regista, mentre tra i produttori ci sarà anche Owen King.

Mick Garris: "Shining? Un grande film di Kubrick, ma un pessimo adattamento di Stephen King"

Gli adattamenti tratti dalle opere di Stephen King in arrivo sono davvero numerosi. Potete leggere il nostro commento al trailer di It: Capitolo 2, uscito proprio ieri.