The Stand: il ruolo di Marilyn Manson tagliato dalla miniserie di Stephen King

Marilyn Manson non comparirà in The Stand nel ruolo di The Kid, il personaggio è stato tagliato per via della fitta agenda del cantante.

Marilyn Manson non comparirà nella miniserie The Stand, il suo ruolo nello show ispirato a L'ombra dello scorpione di Stephen King è stato tagliato dalla versione definitiva.

The Stand: Whoopi Goldberg è Madre Abigail

A rivelarlo è il regista Josh Boone in vista dell'uscita di The Stand su Starzplay, in Italia dal 3 gennaio. Boone ha spiegato a Entertainment Weekly:

"Per fare chiarezza, io e Marilyn Manson abbiamo discusso a lungo sulla possibilità che lui interpretasse The Kid in The Stand. Lui e il grande Shooter Jennings hanno perfino inciso una cover favolosa di The End dei Doors che purtroppo è risultata troppo costosa da usare. Lo show è stato realizzato con un budget molto ristretto, e abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni dei nostri sogni. The Kid è stato un'altra vittima."

Il regista prosegue: "Quando Manson non è riuscito a incastrare le riprese nella sua agenda, la sottotrama è stata eliminata e non è mai stata girata, il che è meglio così perché nessuno avrebbe potuto interpretare quel ruolo come avrebbe fatto Manson. Spero di poter lavorare con lui in futuro".

Stephen King: tutti i film tratti dai suoi libri in arrivo

Nel cast di The Stand troviamo Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, Owen Teague, Henry Zaga, Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara, Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata e Greg Kinnear.