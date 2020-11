The Stand: Ezra Miller interpreterà Pattume nella serie, ecco le foto

I produttori della serie The Stand, tratta dal romanzo di Stephen King L'ombra dello scorpione, hanno trovato il giusto interprete per il ruolo di Pattume: l'attore Ezra Miller.

La presenza nel cast della star di The Flash e Animali Fantastici è stata confermata da Entertainment Weekly.

The Stand: Ezra Miller nella serie

Lo showrunner di The Stand, Benjamin Cavell, ha dichiarato: "Si tratta di un personaggio così diverso in ogni modo da quelli interpretati da Ezra Miller in precedenza e si è impegnato totalmente nella sua interpretazione. L'attore è un enorme fan del romanzo e si è innamorato del personaggio, voleva interpretarlo da molto tempo. Nella prima telefonata che abbiamo fatto lo ha descritto come 'l'incarnazione della piromania'. L'unica cosa che questo tizio era in grado di fare, e l'unica area della vita in cui si sentiva a proprio agio, era legata agli esplosivi e agli strumenti legati al fuoco e alla distruzione".

Lo showrunner ha aggiunto che il personaggio indossa solamente il suo equipaggiamento e gli stivali: "Il personaggio deve essere sopra le righe, ma non importa quanto stranamente si sta comportando, c'è sempre questa anima di Ezra Miller che trapela, non riesco a descrivere quanto sia brillante nel ruolo".

The Stand: Ezra Miller nella serie interpreta Pattume

Ezra Miller ha invece spiegato: "Quello che mi entusiasma è come il comportamento e l'aspetto ingannino. Pattume non viene considerato abbastanza e non viene capito". L'attore ha collaborato con i costumisti per creare quello che indossa il suo personaggio: "Il suo look si basa interamente sui bisogni pratici del suo essere piromane. Pattume non indossa nulla tranne quello che è necessario a far scoppiare degli incendi, dare fuoco e avvicinarsi il più possibile alla fiamme".

Cavell ha inoltre spiegato che Marilyn Manson inizialmente avrebbe dovuto interpretare il personaggio che accompagna Pattume a Las Vegas, ma in un secondo momento si è reso conto che la sua presenza non era necessaria.

La trama della miniserie The Stand è ambientata nel prossimo futuro, dopo lo sterminio di gran parte della popolazione a causa di un virus da laboratorio, e segue la storia dei pochi immuni alla pandemia alla ricerca di altre persone. In questo viaggio, devono decidere se andare in campagna, dove incontreranno persone timorate di Dio, oppure a Las Vegas, la capitale del peccato, dove l'Anticristo si prepara ad eliminare ciò che resta della civiltà.

The Stand, Stephen King:"Il finale che avevo in mente da 30 anni"

Con 10 episodi scritti e diretti da Josh Boone (The New Mutants), la miniserie The Stand adatta l'omonimo romanzo di 1.100 pagine, pubblicato nel 1978, che è uno dei pochi classici di Stephen King che non ha mai avuto una versione cinematografica. La versione di Josh Boone, che sarà diversa da quella già vista nel 1994, è stata approvata da Stephen King che ha scritto un nuovo finale diverso dal libro, appositamente per la nuova produzione.

L'adattamento televisivo può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abigail, e Alexander Skarsgård, che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.