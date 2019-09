The Stand: Alexander Skarsgard sarà Randall Flagg nella serie tv

L'attore Alexander Skarsgard è stato scelto per interpretare Randall Flagg nella serie The Stand, tratta dal romanzo di Stephen King.

The Stand, la serie tv tratta dal romanzo di Stephen King, avrà l'attore Alexander Skarsgard nel ruolo di Randall Flagg, l'iconico villain dei romanzi ambientati in un mondo post apocalittico.

La presenza di Alexander Skarsgård nell'adattamento televisivo del romanzo L'ombra dello scorpione è stata annunciata dallo scrittore con un'apparizione televisiva allo show The View, momento che ha permesso di confermare i nuovi arrivi tra gli interpreti dell'atteso progetto di CBS All Access.

Flagg in The Stand è un personaggio dotato di capacità sovrannaturali e che vuole seminare caos e distruzione, diventando una vera e propria figura demoniaca nel mondo creato da King.

L'attore debutterà quindi nell'universo dello scrittore dopo il fratello Bill che è famoso per aver interpretato Pennywise nei film tratti da It e per il suo ruolo nello show Castle Rock, tratto proprio dai bestseller di King.

Nello show reciteranno inoltre i già annunciati James Marsden che sarà Stu Redman, Whoopi Goldberg nella parte di Madre Abagail, Amber Heard in quella di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

Alla regia della serie ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

L'ombra dello scorpione è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al romanzo scritto nel 1978.