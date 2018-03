The Spy Who Dumped Me: il trailer con Mila Kunis e Kate McKinnon

La Lionsgate ha diffuso il teaser trailer della commedia The Spy Who Dumped Me, con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon.

Al centro della storia ci saranno le trentenni Audrey (Kunis) e Morgan (McKinnon), due amiche che vivono a Los Angeles e si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale quando l'ex fidanzata di Audrey si presenta nel loro appartamento con un team di letali assassini che lo stanno inseguendo. Le due donne entrano quindi in azione e fanno i conti con i killer e con un agente segreto britannico, affascinante ma sospettoso, mentre cercano di salvare il mondo.

Nel cast ci sono anche Sam Heughan, Justin Theroux, Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno.

Susanna Fogel (Chasing Life) è la regista e sceneggiatrice insieme a David Iserson.

Il film arriverà nei cinema americani il 3 agosto 2018.