Il tuo ex non muore mai: la commedia con Mila Kunis e Justin Theroux stasera su Rai2 in prima visione

Arriva stasera su Rai2, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, Il tuo ex non muore mai, divertente commedia con Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux e Gillian Anderson.

Non solo Sanremo: stasera su Rai2, alle 21:20, arriva Il tuo ex non muore mai, una divertente commedia, in onda in prima visione in chiaro, scritta e diretta nel 2018 da Susanna Fogel (Chasing Life), con protagoniste Mila Kunis e Kate McKinnon.

The Spy Who Dumped Me: Justin Theroux impugna la pistola

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon) sono amiche per la pelle. Nel giorno del suo compleanno, Audrey scopre che il fidanzato Drew (Justin Theroux) è una spia!

L'uomo decide di affidarle un incarico pericoloso: portare a Vienna una statuetta che salverà i destini del mondo.

Morgan non intende abbandonare l'amica del cuore, così le due s'imbarcano insieme in un'avventura che le porterà a fare i conti con diversi killer e con un agente segreto britannico affascinante ma sospettoso, e che attraverserà mezza Europa, seminando morti e feriti lungo tutto il percorso.

Nel cast, oltre ai già citati, anche Sam Heughan, Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno.