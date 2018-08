Box Office Italia: Ant-Man and the Wasp in testa con oltre 2 milioni di euro

Anche le formiche nel loro piccolo si arrabbiano... e conquistano la vetta della classifica degli incassi italiani. Marvel centra un nuovo successo con l'arrivo in sala di Ant-Man and the Wasp. Il nuovo capitolo delle avventure dell'Uomo Formica attira il pubblico vacanziero nei cinema e incassa 2.300.000 euro al boxoffice italiano, un milione solo nel weekend, raccogliendo una media per sala di 1.898 euro in 617 sale.

Dopo i successi d'oltreoceano, Shark - Il primo squalo deve accontentarsi della seconda posizione. Il blockbuster interpretato dalla star muscolare Jason Statham incassa altri 778.000 euro che lo portano a un totale di 3.353.000 euro. Risultati eccezionali dopo la sonnacchiosa stagione estiva.

Scivola in terza posizione Ocean's 8. Dopo quattro settimane, l'heist movie al femminile che vede Sandra Bullock alla guida di una gang al femminile nel ruolo della sorella di Danny Ocean raccoglie altri 220.000 euro che lo portano a sfiorare i 2.910 milioni. Il traguardo dei tre milioni sembra ormai molto vicino.

Debutto in sordina per Darkest Minds, teen romance diretto dalla regista Jennifer Yuh Nelson, tratto dalla trilogia di romanzi young adult scritta da Alexandra Bracken. Quando un gruppo di ragazzi sviluppa misteriosamente nuove abilità, sono dichiarati una minaccia dal governo e vengono detenuti. La sedicenne Ruby, una delle teenager più potenti, sfugge dal suo campo e si unisce a un altro team di in fuga, in cerca di un rifugio sicuro. Presto questa nuova famiglia si rende conto che, in un mondo in cui gli adulti al potere li hanno traditi, scappare non sarà sufficiente ma dovranno lanciarsi in una agguerrita resistenza, usando i loro poteri, per riprendere il controllo del proprio futuro. Il film apre incassando 272.000 da 259 sale, con una media per sala di quasi 600mila euro.

Passa quasi inosservata anche l'uscita della commedia commedia a sfumature action Il tuo ex non muore mai, interpretata dalle star Mila Kunis e Kate McKinnon.

Al centro della storia ci saranno le trentenni Audrey (Kunis) e Morgan (McKinnon), due amiche che vivono a Los Angeles e si ritrovano coinvolte in una cospirazione internazionale quando l'ex fidanzata di Audrey si presenta nel loro appartamento con un team di letali assassini che lo stanno inseguendo. Le due donne entrano quindi in azione e fanno i conti con i killer e con un agente segreto britannico, affascinante ma sospettoso, mentre cercano di salvare il mondo. 205.000 mila euro di incasso e una media per sala di 1.154 euro da 149 sale.

