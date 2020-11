The Social Network: stasera su Rai Movie il film di David Fincher sulla nascita di Facebook

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda The Social Network, il film diretto nel 2010 da David Fincher che racconta la nascita di Facebook.

Stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda The Social Network, il film diretto nel 2010 da David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rashida Jones, Joseph Mazzello, Brenda Song e Justin Timberlake.

Jesse Eisenberg interepreta il giovane padre di Facebook in The Social Network

The Social Network narra della nascita e dei primi difficili anni del più famoso tra i social network, Facebook. In una notte d'autunno del 2003, lo studente di Harvard e genio della programmazione Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) si siede davanti al suo computer e inizia a lavorare ad una nuova idea. Tra blogging e programmazione, quello che inizia nella sua stanza del dormitorio presto si trasforma in in una rete sociale globale, in una rivoluzione nel mondo delle comunicazioni. Sei anni e 500 milioni di amici dopo, Mark si ritrova a essere il più giovane miliardario nella storia. Ma, come per ogni imprenditore, il successo porta complicazioni nei rapporti personali e difficoltà legali.

Diretto da David Fincher, il film è stato sceneggiato da Aaron Sorkin (che compare in un cameo) ed è l'adattamento del libro Miliardari per caso - L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, scritto da Ben Mezrich. Vincitore di 4 Golden Globe, tra cui quello per il miglior film drammatico, The Social Network ha ricevuto ben 8 nomination agli Oscar del 2011, vincendo poi 3 premi ( miglior sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora e miglior montaggio).