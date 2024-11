The Social Network, Jesse Eisenberg tornerà in un eventuale sequel? La sua risposta è esilarante

Jesse Eisenberg non ha paura di ritornare nei panni di Mark Zuckerberg in un eventuale sequel di The Social Network, acclamato film di David Fincher che racconta la nascita di Facebook.

Infatti, la star, che ha dato interpretato il co-fondatore del social nel film del 2010, sarebbe più che disposta a partecipare al presunto sequel come anche a qualsiasi altro ruolo sullo schermo gli dovesse essere proposto in futuro.

"Sono un attore", ha dichiarato a E! News nel corso della cerimonia dei Governors Awards di Los Angeles. "Faremo qualsiasi lavoro ci venga offerto. Se c'è una pubblicità per una Pinto, mi presenterò sul set. Se sarò in quel film? Sì, sarò in qualsiasi cosa. Se stai girando un filmino per un bambino, sarò nel filmino".

E quando si parla di attori che non vogliono riprendere ruoli amati o essere coinvolti in un sequel per paura di rovinare quanto di buono già fatto, Jesse ci ha scherzato sopra: "Sì, non provo questo tipo di cose".

"Non mi interessa se sono seduto su una Pinto e dico: 'Ehi, gente, comprate la Pinto. O una Edsel", ha aggiunto a proposito di come vorrebbe essere incluso. "Non mi interessa. Sono solo felice di essere stato coinvolto".

Tuttavia, Eisenberg non ha informazioni su un possibile sequel di The Social Network: "Non ne ho mai sentito parlare", ha ammesso. "A parte durante le interviste, in cui me lo chiedono spesso". L'attore sta attualmente promuovendo il suo nuovo film da regista, A Real Pain, che lo vede anche recitare in coppia con Kieran Culkin.