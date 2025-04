The Social Network, Mark Zuckerberg ha comprato la maglietta indossata da Jesse Eisenberg: "Adesso è mia!"

In una recente puntata del The Colin & Samir Show, Mark Zuckerberg indossava una t-shirt dell'Ardsley High School, una scuola pubblica che il fondatore di Facebook ha frequentato per un breve periodo.

Una maglietta che compare anche nel film di David Fincher The Social Network e il conduttore del podcast, Samir Chaudry, ha chiesto a Zuckerberg se si trattasse proprio della medesima maglietta.

La maglietta di Jesse Eisenberg indossata da Mark Zuckerberg

"Correggimi se sbaglio ma stai indossando in questo momento la maglietta che Jesse Eisenberg indossa in The Social Network nella scena in cui Eduardo, interpretato da Andrew Garfield, arriva alla casa di Palo Alto" esclama Chaudry.

Jesse Eisenberg in The Social Network

"Sì, è vero" ha risposto Mark Zuckerberg "Un mio amico l'ha vista online all'asta e mi ha detto 'Devi prenderla'. E io ho pensato 'Va bene, prendiamola'". Non si tratta di una replica ma dell'esatta maglietta indossata dall'attore nel film del 2010, in cui interpreta un giovane Zuckerberg ai tempi del college:"Sì, è la sua maglietta. Beh, è la mia maglietta adesso ma era la sua".

Il prezzo della maglietta di The Social Network e la presa di distanza di Jesse Eisenberg

La maglietta di The Social Network è stata venduta da PropstoreAuctions, ed era valutata tra i 2.000 e i 4.000 dollari: l'offerta è stata di 4.095 dollari.

Di recente, Jesse Eisenberg ha specificato di non voler essere associato a Mark Zuckerberg:"Non è come se avessi interpretato un grande golfista e ora la gente pensasse che io sia un grande golfista. È uno che sta facendo cose problematiche, toglie il fact-checking, ignora la sicurezza, rende ancora più vulnerabili persone che già si sentono minacciate in questo mondo".

Jesse Eisenberg e Andrew Garfield in una scena di The Social Network

The Social Networkuscì nelle sale nel 2010 per la regia di David Fincher.