The Social Network, Jesse Eisenberg: "Non voglio più essere associato a Mark Zuckerberg"

Jesse Eisenberg, che ha ricevuto una nomination all'Oscar per aver interpretato Mark Zuckerberg nel film The Social Network del 2010, sta prendendo le distanze dal fondatore di Facebook e Meta.

In una recente apparizione a Today di BBC Radio 4, Eisenberg ha ammesso di non aver seguito "la traiettoria della vita del gigante tecnologico, in parte perché non voglio pensare di essere associato a qualcuno del genere".

"Non è come se avessi interpretato un grande golfista o qualcosa del genere e ora la gente pensa che io sia un grande golfista", ha proseguito l'attore che sta attualmente promuovendo il suo nuovo film da regista, A Real Pain. "È un tizio che sta facendo cose che sono problematiche, come togliere il fact-checking e le misure per la sicurezza, rendendo le persone che sono già minacciate in questo mondo ancora più minacciate".

Jesse Eisenberg in una scena di The Social Network

Il 7 gennaio Zuckerberg ha annunciato che Meta avrebbe sostituito i suoi sistemi di fact-checking su Facebook e Instagram con un modello di "note della comunità" simile a quello già attivo su X di Elon Musk, affermando che il fact-checking di Meta aveva portato a "troppi errori e troppa censura" ed era "troppo politicamente parziale".

L'avvicinamento tra Zuckerberg e Donald Trump

Dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali del 2024, Zuckerberg si è incontrato con lui a Mar-a-Lago e Meta ha donato un milione di dollari al suo fondo inaugurale insieme ad altri giganti della tecnologia. Zuckerberg ha anche partecipato alla cerimonia per l'insediamento di Trump il 20 gennaio scorso.

A proposito delle recenti azioni del magnate della tecnologia, Eisenberg ha dichiarato: "Sono preoccupato come lo è una persona che legge un giornale. Non penso a 'Oh, ho interpretato il tizio nel film e quindi...', ma sono un essere umano e si leggono queste cose e queste persone hanno miliardi e miliardi di dollari, più denaro di quanto qualsiasi persona umana abbia mai accumulato. E cosa ne fanno? Oh, lo fanno per accattivarsi il favore di qualcuno che predica cose odiose".

A Real Pain: Kieran Culkin e Jesse Eisenberg durante una scena

Tuttavia, Eisenberg ha chiarito di avere queste convinzioni "non come persona che ha interpretato [lui] in un film", ma "come persona sposata con una donna che insegna giustizia delle disabilità a New York, e la vita per i suoi studenti diventerà un po' più difficile quest'anno". Il nuovo film dell'attore e regista, A Real Pain, è stato candidato a due Premi Oscar.