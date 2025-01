The Social Network, Jesse Eisenberg: "Non hanno voluto che incontrassi Mark Zuckerberg prima delle riprese"

Jesse Eisenberg ha raccontato di non essere stato autorizzato ad incontrare Mark Zuckerberg per prepararsi al ruolo prima delle riprese di The Social Network di David Fincher.

Ospite del podcast Awards Chatter, Eisenberg ha confessato la propria volontà di incontrare Zuckerberg prima di lavorare al film di David Fincher ma le cose non sono andate come previsto.

La telefonata a Jesse Eisenberg

Visto che la produzione non aveva organizzato un incontro con Zuckerberg, Jesse Eisenberg decise di mettersi in macchina e dirigersi direttamente da lui, prima di ricevere una telefonata durante il tragitto.

"Stavo guidando per incontrarlo perché mi era stato detto dai produttori che non avrebbero organizzato un incontro" ha spiegato l'attore "Avevo intenzione di presentarmi in ufficio, e pensavo che mi avrebbero fatto entrare. Il film era stato annunciato e si sapeva della mia presenza nel cast. Volevo soltanto essere nella stanza con lui per capire che sensazioni trasmetteva, il minimo indispensabile per fare ricerca. Poi ricevetti una chiamata da Scott Rudin che mi disse che non potevo andare lì e me lo diceva per conto della Sony, a causa di ragioni legali".

Il possibile motivo del mancato incontro con Mark Zuckerberg

Probabilmente, il motivo del mancato assenso di Sony all'incontro tra Jesse Eisenberg e Mark Zuckerberg risiede nella visione non proprio positiva con la quale viene rappresentato il fondatore di Facebook nel film.

Anche se Mark Zuckerberg ha dichiarato che la trama di The Social Network è perlopiù romanzata, il film di David Fincher è considerato uno dei migliori del regista ed è particolarmente apprezzato dai fan.