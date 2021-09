The Social Network, Andrew Garfield e quel gesto di Fincher dopo 40 ciak

Andrew Garfield ha recentemente riflettuto su The Social Network e sul giorno in cui ha filmato circa 40 ciak della stessa scena ottenendo l'approvazione di David Fincher.

In una recente intervista di Collider, Andrew Garfield ha riflettuto sul suo ruolo in The Social Network, film del 2010 diretto da David Fincher, e sul memorabile giorno sul set in cui ha filmato circa 40 ciak della stessa scena estenuante, ottenendo così l'approvazione del regista statunitense.

Jesse Eisenberg insieme ad Andrew Garfield nel film The Social Network

"Jesse Eisenberg, il laptop sbattuto, quel giorno, quel lungo dannato giorno e Fincher... che è stato proprio un bravo papà quel giorno", ha risposto Garfield quando gli è stato chiesto di parlare del giorno più memorabile vissuto sul set della pellicola.

A proposito dell'approccio di Fincher, l'attore ha raccontato: "Era il perfetto 'papà sportivo'. Mi diceva: 'Continua a farlo, continua a recitare, ciak dopo ciak... Ti chiederò di farlo molte volte e la tua voce sarà stanca, il tuo cuore sarà stanco, il tuo corpo sarà esausto, so che mi odierai e va bene perché gireremo questa scena alla perfezione.'"

Ancora un'immagine di Andrew Garfield dal film The Social Network

"Dopo 35 o 40 ciak del mio primo piano di quella sequenza ero steso sul pavimento, esausto, credevo che l'avremmo girata almeno altre 10 volte." Ha continuato Andrew Garfield. "Fincher si avvicina e tende la sua mano verso di me, mi tira su, mi stringe la mano e dice: 'Finito, andiamo avanti'. E questo è quanto. Devo dire che è stato un bel momento. Mi sono sentito molto gratificato. È stata una giornata semplicemente splendida, l'ho adorata."