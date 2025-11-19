The Smashing Machine: la svolta drammatica di Dwayne Johnson da oggi al cinema

Un biopic atipico per raccontare la storia del campione di lotta Mark Kerr, amatissimo atleta statunitense a cui Benny Safdie, per la prima volta in solitaria, ha dedicato un'intensa pellicola. Da oggi, 19 novembre, al cinema con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection in collaborazione con WISE Pictures, The Smashing Machine racconta la duplice sfida di Mark Kerr per conquistare il campionato del mondo e per liberarsi dalle dipendenze.

Dwayne Johnson alla prima prova attoriale drammatica nei panni di Mark Kerr sfodera il suo lato più intimo, affiancato da Emily Blunt che interpreta la fidanzata Dawn Staples. Il film, scritto e diretto da Benny Safdie, è prodotto dallo stesso regista insieme a Johnson, Eli Bush, Hiram Garcia, Dany Garcia, e David Koplan.

Emily Blunt e Dwayne Johnson per mano in una scena

Che cosa accade in The Smashing Machine

Un campione gentile, un atleta dedito totalmente allo sport in lotta con i suoi demoni, come racconta la nostra recensione di The Smashing Machine analizzando il film di Benny Safdie. La storia si apre nel 1999, con Kerr che si barcamena tra una relazione complicata con la compagna Dawn e la preparazione per un importante incontro sotto la guida di Mark Coleman. Per fronteggiare gli impegni crescenti e tenere sotto controllo il dolore del suo corpo affaticato si ritrova a fare uso di droghe.

Dopo una overdose di farmaci, inizia un duro cammino di riabilitazione che porta l'atleta a scontrarsi nuovamente con la compagna, intenzionata a portare avanti la sua esistenza edonistica nonostante le difficoltà a tenersi lontano da droghe e farmaci di Kerr. Una crisi porta Dawn a essere ricoverata in un istituto, mentre Mark si reca in Giappone per combattere il Grand Pirx del 2000.

Dwayne Johnson nei panni di Mark Kerr

Dwayne Johnson fa sul serio con la recitazione

Campione di lotta e campione al botteghino, Dwayne Johnson ha aspettato a lungo un ruolo che gli permettesse di dimostrare quanto vale mettendosi alla prova e l'occasione è arrivata grazie a Benny Safdie.

"Ho aspettavo un ruolo così per tutta la mia carriera, volevo non solo mettermi alla prova, ma dare il massimo", ha detto l'attore dopo una proiezione a Los Angeles, come riporta Goldderby.

"Sono stato fortunato ad aver avuto questa carriera davvero fantastica. Sono così grato di aver potuto fare alcuni film che sono piaciuti alla gente, e altri non tanto. Ma aspettavo qualcosa del genere."

Johnson ha ammesso che non avrebbe potuto fare tutto questo da solo. "A volte ci vogliono persone intorno a te che ti conoscono, che ti amano e che ti dicono: 'Ehi, puoi farcela, e io credo in te', e 'Ehi, facciamolo insieme'. Una di queste persone è stata Emily Blunt, l'altra è stata Benny Safdie."