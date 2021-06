The Shrink Next Door: il teaser trailer della serie con Will Ferrell e Paul Rudd

Will Ferrell e Paul Rudd sono i protagonisti di The Shrink Next Door, di cui online è stato condiviso il teaser trailer.

The Shrink Next Door è l'attesa serie limitata in otto episodi con star Will Ferrell e Paul Rudd di cui Apple TV+ ha condiviso il primo teaser trailer.

Nel video si assiste alla progressiva evoluzione del rapporto tra uno psichiatra e il suo paziente, legame che assume delle caratteristiche molto discutibili quando il medico inizia a farsi strada nella vita privata dell'uomo in difficoltà.

The Shrink Next Door e è la nuova dark comedy con un cast stellare guidato da Will Ferrell e Paul Rudd, che sono anche produttori esecutivi, uscirà in tutto il mondo venerdì 12 novembre su Apple TV+ con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi rilasciati settimanalmente, ogni venerdì.

Ispirato a fatti realmente accaduti, The Shrink Next Door descrive il bizzarro rapporto tra lo psichiatra delle star, il dottor Isaac "Ike" Herschkopf (interpretato da Paul Rudd), e il suo paziente di lunga data Martin "Marty" Markowitz (interpretato da Will Ferrell). Con il passare del tempo, l'affascinante Ike si insinua sempre di più nella vita di Marty, trasferendosi persino nella sua casa negli Hamptons e persuadendo Marty a nominarlo presidente dell'azienda di famiglia. La serie esplora come una dinamica medico-paziente, apparentemente normale, si trasformi in una relazione di sfruttamento piena di manipolazione, presa di potere e disfunzione all'ennesima potenza.

La serie vede nel cast anche Kathryn Hahn nei panni di Phyllis, sorella minore di Marty, e Casey Wilson in quelli di Bonnie, moglie del dottor Herschkopf.

Diretto da Michael Showalter e Jesse Peretz e basato sulla sceneggiatura di Georgia Pritchett, vincitrice di Emmy, Golden Globe, BAFTA e WGA Award, The Shrink Next Door è un'idea di Civic Center Media in associazione con MRC Television. La serie è basata sull'episodio numero 1 del nuovo podcast 2019 prodotto da Wondery e Bloomberg Media.

Oltre a recitare, Will Ferrell e Paul Rudd sono anche produttori esecutivi del progetto. Will Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal saranno i produttori esecutivi per Gloria Sanchez Productions. Anche Georgia Pritchett è produttrice esecutiva, oltre ad essere autrice della sceneggiatura, e il regista Michael Showalter è produttore esecutivo insieme a Jordana Mollick per conto di Semi-Formal Productions.

Marshall Lewy, Hernan Lopez e Aaron Hart per Wondery e Jared Sandberg, Katie Boyce e Francesca Levy saranno i produttori esecutivi per Bloomberg Media, insieme al conduttore del podcast Joe Nocera, in qualità di co-produttore esecutivo.